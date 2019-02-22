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10:51

Беглов обозначил задачи исполнительной власти в предверии осенних выборов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о предвыборных задачах исполнительной власти на 2019 год. Об этом он сообщил в приветственном слове на заседании Совета председателей избирательных комиссий субъектов России, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Беглова, одна из задач - создание надлежащих условий для эффективной работы городской территориальной и участковой избирательной комиссий. Врио губернатора уверен, что в городе должны пройти чистые выборы.

- Считаю, что в 2019 году мы должны окончательно оставить в прошлом словосочетание «грязные выборы в Санкт-Петербурге», - заявил Беглов.

Также он высказался за жесткий контроль на всех этапах выборов и за общее улучшение организации и проведения всего процесса.

- Мы создадим самые лучшие условия для того, чтобы избирком работал на самом высоком уровне, - заключил врио.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:08    
Задача исполнительной власти - обеспечить ИК помещением, оргтехникой, письменными принадлежностями, светом, ментом и не больше не совать свой нос в выборный процесс, например, под видом охраны с кордонами из неизвестных лиц, ограничивающими доступ наблюдателей и журналистов в ИК.

13:15    
Тетердинка лучше всех разбирается в фальсификации выборов1 Из этого состоит вся его карьера... Обращайтесь.

12:50    
Все на выборы. ВРИО указал платным организаторам выборов, как надо организовать эти выборы. Поэтому пусть ВСЕ придут и проголосуют по совести, а не по указке.

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