Беглов обозначил задачи исполнительной власти в предверии осенних выборов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о предвыборных задачах исполнительной власти на 2019 год. Об этом он сообщил в приветственном слове на заседании Совета председателей избирательных комиссий субъектов России, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Беглова, одна из задач - создание надлежащих условий для эффективной работы городской территориальной и участковой избирательной комиссий. Врио губернатора уверен, что в городе должны пройти чистые выборы.

- Считаю, что в 2019 году мы должны окончательно оставить в прошлом словосочетание «грязные выборы в Санкт-Петербурге», - заявил Беглов.

Также он высказался за жесткий контроль на всех этапах выборов и за общее улучшение организации и проведения всего процесса.

- Мы создадим самые лучшие условия для того, чтобы избирком работал на самом высоком уровне, - заключил врио.

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