Муниципалам доверят организацию зоны выгула собак

Петербургские парламентарии Денис Четырбок и Роман Коваль выступили с предложением определить полномочия городского правительства и муниципальных властей в сфере обращения с животными. Соответствующий проект закона был сегодня, 22 февраля, одобрен на заседании комитета по законодательству.

В документе говорится о том, что Смольный будет ответственнен за организацию и работу приютов, а также определять порядок обращения с безнадзорными животными. В сферу его полномочий будет также входить публикация в интернете информации о найденных питомцах.

Муниципалам будет доверено определение у себя округе места для выгула собак. Как пояснили депутаты, к представитеям местных властей постоянно обращаются владельцы животных с просьбой определить площадку для выгула животных, однако в силу некоторых юридических нюансов они сделать этого не могли ввиду отсутствия полномочий. Документ эти пробелы устраняет.

Отмечается, что инициативу поддержал врио градоначальника Александр Беглов.

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