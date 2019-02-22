18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:20

Под Петербургом задержан активист "Открытой России"

За чертой города сотрудниками правоохранительных органов был задержан активист "Открытой России" Дмитрий Скурихин, поделился с "МБХ Медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Дмитрия задержали сегодня утром и повезли в 74 отдел полиции. Полицейские ничего не объяснили, только сообщили номер в книге учета сообщений о преступлениях (КУСП), датированный 13 февраля. Из этого мы можем сделать вывод, что задержание как-то связано с „Маршем матерей“", - уведомил он.

Скурихин также был в числе задержанных на акции "Марш материнского гнева" 10 февраля. Напомним, в тот же день в Петербурге и других городах России прошло шествие в поддержку участницы "Открытой России" Анастасии Шевченко, заключенной под домашний арест по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией и недавно потерявшей дочь. На акции собралось порядка 150 человек, восьмерых активистов задержали. О том, как прошел петербургский марш – читайте в материале ЗАКС.Ру.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
16:37Активиста "Открытой России" арестовали на 3 суток за "Марш материнского гнева"
14:31По делу стажера петербургского "Эха" в суде заслушают показания "господина полицейского"
19 февраля, 10:38Полиция пришла к активисту "Весны" поговорить о волне минирований
18 февраля, 17:33СМИ: В Смольном согласовали четыре новых места для гайд-парков
15 февраля, 21:48Смольный не согласовал Марш Немцова
12 февраля, 14:06Союз журналистов Петербурга обратился в полицию в связи с задержанием стажера "Эха Москвы"
12 февраля, 13:48В бюджет Петербурга поступили 6,8 млн рублей "за ущерб от акции Навального"
11 февраля, 21:20Активисты не могут выяснить местонахождение задержанной перед «Маршем материнского гнева» Уткиной
11 февраля, 20:20Суд оштрафовал на 250 тысяч рублей задержанную на «Марше материнского гнева» активистку
11 февраля, 18:45Суд отложил рассмотрение дел задержанных перед "маршем материнского гнева" активистов

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:30    
Ну уж, извините ! Я постараюсь, что бы никакая фашистская сука вроде "открытой", "другой" и прочей насральничной банды и их бараны и близко не подошли к моей семье, а гнид вроде этого "активиста" задавлю голыми руками. Ненавижу активных дедерастов, т.е."активистов".

11:39    
У России была "прививка" от фашизма, стоившая 20 млн. жизней людей. Поэтому новый фашизм вползает постепенно и разворачивает свою пропаганду и свои репрессии с оглядкой. Но будьте уверены, он вползёт своими грязными лапами в каждый дом: и к левым, и к правым, и к далёким от политики людям, и даже к тем, кто радуется сегодня его проявлениям. Если его вовремя не остановят.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

17:31 Лукашенко разделит "ответные меры" Путина, если США разместят ракеты в Европе

17:00 Медведев поручил проработать закон о запрете клеток в залах суда

16:37 Активиста "Открытой России" арестовали на 3 суток за "Марш материнского гнева"

16:26 Порошенко назвал Путина "убийцей украинцев"   2

15:58 "Метрострой" выплатит налоговой долги почти на миллиард рублей

15:32 "Путин" и "Обама" вынудили эвакуироваться комитеты по труду и образованию

15:05 Петербургский штаб Навального изучил миллионные траты Смольного на картины и фарфор

14:56 Муниципал: Огнемет и пони: Как Петербург будет праздновать Масленицу

14:55 Лев Пономарев просит Москалькову вступиться за активистку "Открытой России" Шевченко

14:31 По делу стажера петербургского "Эха" в суде заслушают показания "господина полицейского"   1

14:06 Проект памятника Ушакову на площади Труда выберут летом

13:51 "Мемориал" признал Павла Зломнова политзаключенным   2

13:45 Вишневский просит Беглова срочно повлиять на вырубку 10 га леса близ зоны "Новоорловская"   3

13:10 В Приморье задержали мужчину, окунувшего пятиклассника-хулигана головой в унитаз   6

12:49 Путин поручил Кремлю обсудить с экспертами господдержку современной музыки   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.