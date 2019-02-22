Под Петербургом задержан активист "Открытой России"

За чертой города сотрудниками правоохранительных органов был задержан активист "Открытой России" Дмитрий Скурихин, поделился с "МБХ Медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Дмитрия задержали сегодня утром и повезли в 74 отдел полиции. Полицейские ничего не объяснили, только сообщили номер в книге учета сообщений о преступлениях (КУСП), датированный 13 февраля. Из этого мы можем сделать вывод, что задержание как-то связано с „Маршем матерей“", - уведомил он.

Скурихин также был в числе задержанных на акции "Марш материнского гнева" 10 февраля. Напомним, в тот же день в Петербурге и других городах России прошло шествие в поддержку участницы "Открытой России" Анастасии Шевченко, заключенной под домашний арест по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией и недавно потерявшей дочь. На акции собралось порядка 150 человек, восьмерых активистов задержали. О том, как прошел петербургский марш – читайте в материале ЗАКС.Ру.