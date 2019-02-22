Бурятские "неошаманы" во имя российского патриотизма сожгли пять верблюдов

Жители Бурятии, являющиеся приверженцами религиозных традиций шаманизма, провели обряд "Жэн тэнгэри яба", направленный на то, чтобы укрепить народное единство России. Жертвами действа стали пять верблюдов: животных сначала убили, затем расчленили и после сожгли. Между тем, церемониалом заинтересовалась местная прокуратура - о проверке сообщается на сайте надзорного ведомства.

Ролик с обрядом опубликован на YouTube. Люди, называющие себя шаманами, сообщили, что подобная мистерия на просторах современной России проводится впервые.

"У нас, у бурятов, высшим животным подношением богам считается верблюд. Почему их пять? Так получилось, что цифра пять в наших гаданиях является результатом наивысшим, хорошим. Без духовной энергии, без поддержки духовных лиц прорыва не совершить. Для людей патриотизм стал пустым звуком, поэтому это [обряд] - наш вклад", - заявил на видео заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков.

В религиозном шаманском центре "Тэнгэри" в Бурятии сочли подобный церемониал изуверским, передает Baikal-daily.

"Это же варварство натуральное. Мы полностью отвергаем все эти ритуалы, которые делают люди с животными. Верблюд считается священным животным для бурят, его никогда не приносим в жертву. Это неошаманизм, они нарушают все каноны", - сообщили в религиозной организации.

Доводы коллег из "Тэнгэри" подтвердил и глава шаманского общества "Байкал" Виталий Балтаев в беседе с Irkutskmedia, заявив что действо противоречило всем канонам автохтонной религии.