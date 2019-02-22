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12:10

Беглов предложил Памфиловой отдохнуть в бункере Жданова

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил председателю ЦИК Элле Памфиловой провести экскурсию по Смольному с посещением «Бункера А.А. Жданова». 

По словам Беглова, бункер - самая спокойная комната, место, где можно отдохнуть от тяжких городских будней и в назидание вспомнить о тяготах военных дней.

- Когда ко мне приезжают коллеги и говорят о том, как сложно, как тяжело работать, Элла Александровна со своими правовыми вещами, тяжело, непросто. Правозащитники, ещё кто-то, наблюдатели, крыша течёт, теплотрасса прорвалась. Я говорю, знаете, у нас есть уникальная комната, которая снимает любой стресс. Когда спускаешься в бункер Жданова и понимаешь, в каких условиях люди принимали решения в то время. Там была безысходность и гибли люди. У нас сегодня все есть, чтобы соблюдать закон и право, - констатировал Беглов.

Памфилова ответила, что ей как правозащитнице экскурсия будет интересна.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:12    
Авторы наподобие 13-53 ! Вы можете сразу, в один день, выплеснуть всё дерьмо из себя, а потом дня 3 помолчать ? Или вам платят за каждый день "работы" ?

13:53    
ГРУШИ околачивать за НЕХИЛУЮ ЗРЯПЛАТУ МОЖНО ЭЛЛОЧКЕ чеконутке

13:06    
Панфилова "правозащитница"??? Особенно после выборов в Приморье!!!

12:44    
Конечно в то время было очень не легко.  Но всё-таки было гораздо легче и проще управлять и принимать решения потому, что за воровство людей карали, руководителей расстреливали, да и сам Сталин ничего никому не позволил украсть и вывезти.

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