Путин поручил Кремлю обсудить с экспертами господдержку современной музыки

Президент Владимир Путин поручил своей администрации организовать обсуждение с экспертами форм господдержки современной музыки, в том числе популярной у молодежи, сообщается на сайте Кремля.

«Администрации президента Российской федерации организовать обсуждение с участием представителей экспертного сообщества и экспертных организаций форм государственной поддержки современной популярной музыки, в том числе направлений, востребованных молодежной аудиторией, а также современных видов визуальных искусств. Представить план первоочередных действий в этой сфере», - говорится в поручении.

Ответственный – первый замглавы администрации Сергей Кириенко. Представить план администрация должна до 1 сентября.

Волна отмен концертов популярных исполнителей прокатилась по городам России в конце 2018 года. Отменялись концерты Элджея, Хаски, групп IC3PEAK и «Френдзона». Некоторые концерты сопровождались силовым вмешательством правоохранителей: IC3PEAK задерживали в Новосибирске, а Хаски четыре дня провел в спецприемнике после сорванного концерта в Краснодаре из-за своего выступления на крыше автомобиля.

Гонения на артистов обсуждались на высоком уровне. Рэперы Птаха и Жиган выступили в Госдуме, заступившись за коллег. Разобраться с отменами концертов поручил президент Владимир Путин: позже он заявил, что «ничего хорошего в этом нет». По некоторым данным, в Кремле давление силовиков на артистов считают «идиотизмом». В январе Генпрокуратура поручила региональным подразделениям проверить случаи отмены концертов.