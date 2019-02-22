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12:49

Путин поручил Кремлю обсудить с экспертами господдержку современной музыки

Президент Владимир Путин поручил своей администрации организовать обсуждение с экспертами форм господдержки современной музыки, в том числе популярной у молодежи, сообщается на сайте Кремля.

«Администрации президента Российской федерации организовать обсуждение с участием представителей экспертного сообщества и экспертных организаций форм государственной поддержки современной популярной музыки, в том числе направлений, востребованных молодежной аудиторией, а также современных видов визуальных искусств. Представить план первоочередных действий в этой сфере», - говорится в поручении.

Ответственный – первый замглавы администрации Сергей Кириенко. Представить план администрация должна до 1 сентября.

Волна отмен концертов популярных исполнителей прокатилась по городам России в конце 2018 года. Отменялись концерты Элджея, Хаски, групп IC3PEAK и «Френдзона». Некоторые концерты сопровождались силовым вмешательством правоохранителей: IC3PEAK задерживали в Новосибирске, а Хаски четыре дня провел в спецприемнике после сорванного концерта в Краснодаре из-за своего выступления на крыше автомобиля.

Гонения на артистов обсуждались на высоком уровне. Рэперы Птаха и Жиган выступили в Госдуме, заступившись за коллег. Разобраться с отменами концертов поручил президент Владимир Путин: позже он заявил, что «ничего хорошего в этом нет». По некоторым данным, в Кремле давление силовиков на артистов считают «идиотизмом». В январе Генпрокуратура поручила региональным подразделениям проверить случаи отмены концертов.

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14:26    
14:09 Ты про совок на форумах совкодрочеров начитался?
Какое тебе дело до "гнойный и шнур с бузовой"? Не нравится - не ешь, а к другим не лезь.
Точно, почти вся молодежь знала или слышала фамилию Бетховена, а слушали единицы.

14:09    
13,45
Ты плохо знаешь или не помнишь советскую историю. При совке такие идиоты, как гнойный и шнур с бузовой не смели нос высунуть, а за порчу стен в городе получали по-полной. Так что этого при совке не было, была общая культура, а молодёжь знала, что Бетховен - это композитор, а не собака.

13:47    
Если тебя "поддерживает" "государство", будь готов сесть.

13:45    
Привет, совок. Этот идиотизм уже был. Путин туп.

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