В Приморье задержали мужчину, окунувшего пятиклассника-хулигана головой в унитаз

Представители правоохранительных органов задержали одного из участников родительского самосуда в школе №2 города Большой Камень: в полицию доставлен мужчина, окунувший школьника головой в унитаз. Как поделились с "Интерфаксом" в пресс-службе регионального СКР, подробностей задержания они раскрывать не уполномочены.

Пятиклассник, напомним, вызвал родительский гнев тем, что систематически безнаказанно "травил" учеников школы, в которой сам учился. Не так давно, не выдержав, они решили самостоятельно научить его "уму разуму", заперев в туалете образовательного учреждения с тем, чтобы преподать урок.

Мать одного из "потерпевших" школьников, Ольга Козлова, рассказала радиостанции "Говорит Москва" о том, почему её муж, Сергей Козлов", решил окунуть ребенка головой в унитаз. По её словам, пятиклассник спровоцировал супруга тем, что, отказываясь адекватно воспринимать информацию, грубил, используя нецензурную брань.

"Муж не сдержался и решил макнуть его [в унитаз], дабы привести его в чувства и показать, что нельзя так вести себя", - поделилась Козлова, добавив, что перед тем, как конфликт достиг эскалации, родители неоднократно сообщали различным инстанциям о неадекватном поведении школьного хулигана.

Пострадавший ребёнок сейчас находится под наблюдением врачей.

По факту избиения пятиклассника возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль, из хулиганских побуждений). В рамках расследования директор школы и классный руководитель ученика отстранены от своих должностей.