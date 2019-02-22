Вишневский просит Беглова срочно повлиять на вырубку 10 га леса близ зоны "Новоорловская"

Петербургский парламентарий Борис Вишневский обратился к врио градоначальника Петербурга Александру Беглову с призывом в срочном порядке остановить вырубку 10 га здорового леса близ особой экономической зоны "Новоорловская".

Рядом с местом, где ведется строительство зоны, располагаются два крупных жилых комплекса, поэтому находящаяся по соседству с ними зеленая зона - единственное место, "освежающее" местность. В непосредственной близи от комплексов размещается мусорный полигон "Новоселки", а также предприятия по обработке сточных вод "Водоканала", завод Nissan, промзона "Коломяги".

Вишневский напомнил Беглову, что в Приморском районе не выполняется норматив ЗНОП в 12 кв. м на человека, а в МО Коломяги, на территории которого находится обозначенный участок леса, норматив выполнен только на 45%.

Вместе с тем, из администрации города поступил ответ, говорящий о важности возведения в черте Петербурга особых экономических зон, поэтому Смольный от планов по застройке территории не откажется.

"Никакие соглашения с Министерством экономического развития РФ (со ссылкой на которые Администрация Санкт-Петербурга отказывается менять свои планы) не могут и не должны противоречить интересам граждан и вести к неблагоприятным последствиям для их здоровья и ухудшению качества окружающей среды", - призывает "яблочник".

Резюмируя обращение, Вишневский призвал Беглова вмешаться в процесс вырубки деревьев, а также изучить варианты переноса зоны "Новоорловская" в другое место и инициировать включение лесополосы в ЗНОП.

Ранее с аналогичным посланием выступила глава петербургских справедливороссов Марина Шишкина.

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