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13:51

"Мемориал" признал Павла Зломнова политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» признал петербуржца Павла Зломнова политзаключенным, сообщается на сайте организации.

По мнению «Мемориала», дело Зломнова «с большой долей вероятности» сфабриковано, поскольку «следствие в течение года не смогло передать дело в суд из-за слабости доказательной базы». Правозащитники считают, что единственная причина возбуждения в отношении петербуржца дела об оправдании терроризма – то, что он сообщил правозащитникам о фактах пыток в отношении него и других фигурантов дела по ст. 222 УК РФ.

«Правозащитный центр "Мемориал" считает Павла Зломнова политическим заключенным и требует его немедленного освобождения по делу об оправдании терроризма и закрытия этого дела», - подчеркнули правозащитники. Дело о незаконном обороте оружия они призвали расследовать объективно, а виновных в пытках сотрудников ФСБ – привлечь к ответственности.

В отношении Зломнова зимой 2018 года было возбуждено дело по ст. 222 УК (незаконный оборот оружия). Он рассказал членам ОНК, что сразу после задержания двое сотрудника ФСБ избили его в минивэне. «Били по голове, били по почкам, печени, выкрутили ухо и засовывали со всей силы палец в ухо, прыгали по мне. На мой вопрос, кто они — один ответил: я твой император», – говорилось в жалобе Зломнова. В конце января на него завели дело по ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

Под уголовное дело попали отец и брат Зломнова – Михаил и Андрей Зломнов. В отношении них  возбудили дело по ст. 319 УК (оскорбление следователя ФСБ). Подробнее о деле Зломнова, и о том, как адвокаты были готовы защищать их в судах – в материале ЗАКС.Ру.

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14:18    
Ну и здоров же этот Павлуша ! Почитаешь его байки - и возникает вопрос: а почему он не в реанимации или не на кладбище ? Надо не иметь совести при таком вранье. Но при этом есть преимущество - за тебя вступается антироссийская шваль "мемориала".

14:09    
Гестапо, руки прочь от Павла Зломнова!

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