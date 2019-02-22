Проект памятника Ушакову на площади Труда выберут летом

Сегодня, 22 февраля, в Смольном прошла деловая встреча вице-губернатора Петербурга Николая Линченко с представителями общественных фондов. В повестке дискуссии - вопрос о ходе реализации проекта памятника адмиралу Федору Ушакову на площади Труда.

Вместе с представителями фонда Возрождения Архитектурного Облика Русских Городов, Регионального общественного благотворительного фонда Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, а такда фонда Императорского общества поощрения художеств была определена дата, когда основной концепт монумента должен быть представлен публике - июнь 2019 года.

Конкурс по выбору проекта памятника Ушакову организует "Международная ассоциация ветеранов ВМФ и подводников" совместно с Морским советом. Ко Дню ВМФ на месте будущей статуи установят закладной камень в память о деяниях флотоводца.

Ожидается, что полноценный монумет появится на площади Труда в 2020 году - к 275-летию со дня рождения адмирала.

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