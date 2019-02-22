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14:31

По делу стажера петербургского "Эха" в суде заслушают показания "господина полицейского"

Куйбышевский райсуд Петербурга перенес на 4 марта заседание по делу стажера радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге" Кирилла Матвеева, обвиняемого в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ), передает MR7.

На сегодняшнем заседании свои версии событий озвучили два полицейских и два журналиста. На следующем выступит старший лейтенант Руслан Сентемов, небезызвестный манифестантам как человек, который в ходе одной из протестных акций просил именовать себя не иначе как "господин полицейский".

Стажер петербургского "Эха" был задержан в ходе несанкционированной протестной акции в центре Петербурга 9 февраля. Поводом для задержания послужил вопрос Матвеева представителям правопорядка о том, почему, в свою очередь, были задержаны активисты движения "Весна". При себе у корреспондента имелось удостоверение журналиста. Участников движения, напомним, отправили в полицейскую машину в связи с тем, что они во время шествия по Невскому проспекту развернули баннер "Открытая Россия вместо Путина".

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14:54    
Не тот ли это СЕНТЕМОВ, который задерживал гражданина, идущего на встречу с Хлутковым.? ? ?
Читай новость ЗАКСА.ру от:
14 февраля, 18:56
Активиста "Красивого Петербурга" задержали, не пустив на отчет Хлуткова
Активиста общественного движения "Красивый Петербург" Александра Виноградова задержали во время отчета главы Центрального района Андрея Хлуткова перед гражданами, сообщает лидер движения "Красивый Петербург" Красимир Врански в своем Facebook.
По словам Врански, на сам отчет никого "нежелательного" не пускали, а Виноградова задержали и затолкали в автозак без объяснения причин и отобрав документы и средства связи.

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