Лев Пономарев просит Москалькову вступиться за активистку "Открытой России" Шевченко

Глава движения «За права человека» Лев Пономарев просит уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову вмешаться в ситуацию с преследованием активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, передает «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-секретаря «Открытой России» Наталью Грязневич.

Пономарев подчеркнул, что Шевченко, мать-одиночка, уже месяц находится под домашним арестом, и из-за этого вся ответственность легла на ее среднюю дочь, 14-летнюю Владу. Девочке нужно заботиться о младшем брате, бытовых проблемах, к тому же у Шевченко «не совсем здоровая пожилая мама», за которой тоже нужно ухаживать, отметил правозащитник. Из-за этого у Влады осталось мало времени на образование, пояснил Пономарев. Он просит Москалькову поспособствовать переводу Шевченко под подписку о невыезде.

Пономарев обратил внимание на то, что Шевченко судят не за уголовное преступление, а за сумму административных правонарушений, как несколько лет назад – активиста Ильдара Дадина. Правозащитник напомнил, что Конституционный суд, давая разъяснения по делу Дадина, указывал, что статья уголовного кодекса может применяться только в случае общественной опасности при повторном административном правонарушений. В действиях активистки «Открытой России», которой вменяют участие в дебатах и посты в социальных сетях, общественной опасности не было, подчеркнул Пономарев.

Шевченко предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной нежелательной в России). Ее дело – первое уголовное дело в России, возбужденное по обвинению в участии в нежелательной организации. Среди вменяемых Шевченко эпизодов «сотрудничества» - участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

31 января в реанимации умерла 17-летняя Алина Шевченко, дочь активистки. Анастасию поначалу не пускали к дочери и отпустили только вечером, дав провести в больнице ночь. 10 февраля в ряде городов России прошел «марш материнского гнева».