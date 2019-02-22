Петербургский штаб Навального изучил миллионные траты Смольного на картины и фарфор

"Штаб Навального в Петербурге" выпустил расследование о посленовогодних тратах городской администрации: в основном, речь идёт о художественных интересах Смольного, а именно, как следует из описания тендеров на портале госзакупок, о "поставке произведений искусства для обеспечения нужд Санкт-Петербурга".

"Вице-губернатор Николай Бондаренко заявил, что снег у нас в городе убирают плохо просто из-за недостатка финансирования. Так, правда ли, что у Смольного нет денег? Как бы не так! Деньги есть. Правда, не на эти ваши уборки снега, а на дорогие подарки для чиновников. Изучив портал госзакупок, мы обнаружили, что только с момента прихода к власти врио губернатора Александра Беглова Смольный успел заказать картины, изделия из фарфора, металла на целых 7 миллионов рублей", - сообщил в ролике активист Илья Гантварг.

Например, в штабе удивились, узнав, что на изделия из фарфора и полуфарфора общим количеством более 500 штук Смольный потратил более 2 млн рублей, на металлические украшения - 948 тысяч рублей, календари на 2020 год - 1,2 млн рублей, а на остальные "художественные элементы" - еще почти 3 млн. Следует отметить, что на подобные "нужды Петербурга" администрация тратится не только после прихода Беглова, а практически ежегодно.

"Целых 7 млн рублей были потрачены на какие-то произведения искусства, пока людей калечит и убивает глыбами льда. Мы отправили заявление в прокуратуру по факту нецелевого расходования средств. Мы и дальше продолжим следить за закупками и требовать от власти тратить наши деньги на город, а не картины и фарфор", - манифестируют "навальнисты".

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