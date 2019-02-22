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15:58

"Метрострой" выплатит налоговой долги почти на миллиард рублей

По условиям мирового соглашения, «Метрострой» выплатит Федеральной налоговой служюе 999,1 млн рублей за 36 месяцев, передает «Фонтанка.ру».

Изначально налоговая служба требовала от компании 812 млн рублей налогов, но в итоге к сумме добавили проценты за рассрочку. По расчетам, она составила около 7,5% годовых.

Изначально «Метрострой» пытался оспорить требования налоговиков в суде, но ситуация изменилась на фоне конфликта компании со Смольным. Правительство Петербурга разорвало с «Метростроем» все контракты, но затем выдвинуло условия для их восстановления. Одним из них было мировое соглашение с налоговой и признание ее требований. 11 февраля суд прекратил производство по этому делу.

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