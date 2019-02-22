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16:26

Порошенко назвал Путина "убийцей украинцев"

Петр Порошенко, "пойманный" в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН корреспондентом телеканала "Россия 1", заявил, что диалог с Россией, руководимой Владимиром Путиным, возможен только в том случае, будут отпущены арестованные украинские моряки. Видеозапись разговора опубликована на YouTube.

Корреспондент телеканала Валентин Богданов поинтересовался у Порошенко судьбой главреда РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского, который был арестован в Украине в 2018 году по обвинению в госизмене.

"24 украинских моряка находятся у вас незаконно - в тюрьме. Вы обязаны перед ними извиниться, немедленно выпустить, потому что вы - агрессор, вы - нарушитель международного права. И вы, и ваш лидер [Владимир Путин] - убийцы украинцев. Запомните это", - ответствовал Порошенко.

Напомним, 25 ноября морская погранслужба ФСБ России с применением оружия задержала три украинских военных корабля в Керченском проливе. Моряков обвинили в незаконном пересечении российской границы. В ответ Совет национальной безопасности Украины одобрил введение новых санкций против России, а Порошенко подписал указ, запрещающий въезд в страну мужчинам-россиянам в возрасте от 18 до 60 лет.

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20:23    
19-31  19-40
Вам  хозяин платит
поштучно за пост  или по количеству дерьма в посте ? Послебодунов, это твои высеры ? Очень похоже. Правда, вы все очень примитивны с одним и тем же набором фраз и трудноразличимы. Инструкция ведь одна на всех. Упоминание коллег=пеперастов обязательно.

20:15    
А может повторить Украине за предательство судьбу города Батурина???

19:40    
16-58,18-07 бедного тролля обандерили и вдули ему "Северный поток" в одно место. Крепись, доктор и санитары в пути!

19:31    
18:07  - путинский попугай?... и по старинке всё дрочишь на сталина?.. мне плевать, кто у них сегодня "герой" - у нас одна вера, одни корни, был один исторический путь, а не с теми кого путин затащил в страну и заполонил все города... твой путин бросил страну и болтается в сирии, венесуэле, цар и прочей вшивоте, в ущерб интересам россиян... ты зулус и подстилка зулусского царька путина - вот это у тебя серьезная проблема... а янки - это цивилизация и хороший пример зулусам - как надо жить...

18:07    
17:19. Это не братья, а бандеровцы, Сталина на них нет, быстро бы в чувство привёл... а сейчас ещё  и позорные американские подстилки!

17:19    
16:58 - а тебе говнюку, что с этого газа перепадет?.. украина - братская страна - успеха им!... путин собрал под свои знамена всякую, шваль, гопоту и сирийских мусульманских терористов, а с православными  братьями-славянами разругался до войны... путин уйдет - все вернется на круги своя...

16:58    
За базар Порошенко ответит! Вот запустим в строй "Северный поток-2", тогда и разберёмся с Украиной-окраинной частью России! Мало не покажется!

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