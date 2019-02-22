Активиста "Открытой России" арестовали на 3 суток за "Марш материнского гнева"

Красносельский райсуд Петербурга арестовал на трое суток активиста "Открытой России" Дмитрия Скурихина за организацию "Марша материнского гнева" без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ), поделился с "Медиазоной" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Мужчину задержали сегодня, 22 февраля, утром на выходе из дома в Ленинградской области и доставили сначала в 74 ОП полиции уже в городе, а оттуда - сразу в суд. В Telegram-канале "Открытая Россия в Петербурге" известили о том, что к Скурихину не допустили адвоката, а сам он во время заседания был в наручниках.

Активист был в числе задержанных на акции "Марш материнского гнева" 10 февраля. В тот же день в Петербурге и других городах России прошло шествие в поддержку участницы "Открытой России" Анастасии Шевченко, заключенной под домашний арест по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией и недавно потерявшей дочь. На акции собралось порядка 150 человек, восьмерых активистов задержали. О том, как прошел петербургский марш – читайте в материале ЗАКС.Ру.