Лукашенко разделит "ответные меры" Путина, если США разместят ракеты в Европе

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему придется вместе с Россией "думать об ответных" мерах в случае, если Соединенные штаты Америки предпримут попытку разместить на территории Европы ракеты средней и меньшей дальности, передает "Коммерсант".

"Боюсь того, что американцы, воспользовавшись моментом, сорвали этот договор и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. А хуже будет, если эти ракеты будут размещены - не дай бог, гипотетически - на территории Украины. Поэтому мой ответ однозначный: я категорически против [разрыва Договора о РСМД]. Мы сторонники миролюбивой политики", - известил Лукашенко.

Между тем, Владимир Путин, обращаясь с посланием Федеральному собранию, сообщил, что первыми из Договора РСМД вышли США, превентивно разместив на территории Румынии и других "подхрюкивающих" государств-сателлитов некие ракетные комплексы. По мнению президента, этим шагом Штаты в очередной раз доказывают, что они - единственные "агрессоры".

Напомним также, согласно условиям Договора РСМД, который был заключен в 1987 году, и США, и Россия обязаны были удалить из имеющегося у них вооружения все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования (дальностью полета до 5,5 тысяч км) и меньшей дальности (до тысячи км), а также не производить подобное оружие в будущем.