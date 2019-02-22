Беседуя с ректором ИТМО, Беглов назвал "ВКонтакте" брендом Петербурга

На встрече врио градоначальника Александра Беглова с ректором петербургского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Владимиром Васильевым, которая состоялась в офисе "ВКонтакте" в Доме Зингера на Невском проспекте, чиновники поговорили о важности информационных технологий и их интеграции в студенческую жизнь, извещает 78.ru.

В частности, Беглов отметил, что "ВКонтакте" является одним из главнейших брендов Северной столицы, добавив, что руководимое им правительство всенепременно будет отчитываться о проделанной работе на просторах соцсети.

"Мы взяли курс на открытое правительство, и должны говорить с горожанами на одном языке, рассказывать, что мы планируем делать, советоваться. Для нас это очень важно, и я буду всячески способствовать тому, чтобы все структуры власти были представлены «ВКонтакте»", - уведомил врио губернатора.

На площадке ВК на данный момент проходит Олимпиада ИТМО, а сам университет - "кузница IT-кадров", чьё мастерство признают специалисты во всем мире.

Помимо прочего, речь зашла и о недавней аварии в стенах вуза на улице Ломоносова. Васильев выразил Беглову благодарность в том, что тот уделил проблеме много, в том числе - личного, внимания. Напомним, 16 февраля в одном из корпусов университета произошло обрушение перекрытий. В результате, впрочем, никто не пострадал. По предварительным данным, причиной мог стать перегруз конструкций из-за нерасчитанного складирования строительных материалов, однако подрядчик здания опровергает эту версию.

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