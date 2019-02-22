На Серафимовском кладбище вспомнят погибших при пожаре в гостинице "Ленинград" пожарных

На Серафимовском кладбище 23 февраля состоится траурный митинг и возложение венков к мемориалу погибшим пожарным, сообщили в Смольном.

В мероприятии примут участие вице-губернатор Владимир Кириллов, руководители Северо-Западного регионального центра МЧС и управления МЧС России по Петербургу, ветераны и действующие сотрудники ведомства, чиновники Смольного. В память о погибших пожарных состоится панихида.

Также 22 февраля стартовал международный благотворительный турнир по мини-футболу в память о трагедии, на церемонии открытия выступил врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов. Помимо российских команд, в турнире участвуют представители Беларуси, Финляндии и Румынии.

Мероприятия приурочены к годовщине событий 23 февраля 1991 года, когда в гостинице «Ленинград» вспыхнул пожар на седьмом этаже. Пожар тушили 19 боевых расчетов, из здания эвакуировали 253 человека, 36 вынесли на руках. При борьбе с огнем погибли девять пожарных, а также семь человек из числа постояльцев и сотрудников гостиницы. Пожарных похоронили на Серафимовском кладбище, спустя два года после трагедии там же открыли мемориал.

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