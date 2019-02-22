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18:31

"Единая Россия" исключила из политсовета депутата, угрожавшего женщине лопатой

Заместитель председателя городской думы Дзержинска Игорь Крашенинников за "хамское поведение" был уволен из регионального политсовета партии, извещает сайт нижегородского отделения ЕР.

Дело в том, что не так давно Крашенинников попал на видео выяснения причин аварии, участником которой он являлся. В ролике депутат, состоявший в комитете по вопросам семьи и детей, грозит местной жительнице, фигурантке разбирательства, расправой при помощи лопаты, позволяя себе при этом обильную нецензурную брань в её адрес.

В "Единой России" сочли, что дискредитировавший себя народный избранник - угроза политическому имиджу партии, поэтому и исключили его из политсовета. Впрочем, статуса депутата Крашенинникова лишать не стали, пообещав однако за ним впредь внимательно следить.

"Наказание суровое, человек лишен всех руководящих должностей. Свою вину он в полной мере осознает", - заявил секретарь регионального отделения партии Денис Москвин.

Крашенинников вину признал и сообщил, что более так недостойно себя вести он не будет.

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19:56    
А может он десантник  и привык заточенной лопаткой вопросы решать.

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