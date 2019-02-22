КИО желает упростить процедуру выселения нерадивых арендаторов

В комитете имущественных отношений Петербурга полагают, что необходимо на законодательном уровне максимально упростить процедуру расторжения договоров с недобросовестными арендаторами, передает пресс-служба КИО.

Инициатива была поддержана комитетом по законодательству, который подготовил и внёс на рассмотрение городского парламента соответствующий документ. Поправками предполагается дополнить 51 статью Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости".

"Предлагается закрепить возможность государственной регистрации прекращения права аренды в случае одностороннего отказа арендодателя от договора по причине невнесения арендатором имущества арендной платы два и более раз", - отмечается в релизе.

На данный момент, для того, чтобы инициировать процедуру регистрации досрочного прекращения права аренды необходимо подготовить два заявления: от арендодателя и от арендатора или соответствующее судебное решение.

Помимо прочего, в КИО считают, что следует закрепить виды документов, которые подтверждают наличие того или иного нарушения со стороны арендатора.