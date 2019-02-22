Петербургу снова пообещали честные выборы

В Петербург приехала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она встретилась с наблюдателями, общественными активистами, представителями партий и властями города. С ними глава ЦИК обсудила наболевшее как для нее, так и для других участников избирательного процесса. Например, постоянно в разговорах сквозила тема досрочного голосования и снижения муниципального фильтра.

Город все чище

В рамках визита в Петербург Элла Памфилова, в частности, провела встречу с участниками избирательного процесса и заседание Совета председателей избирательных комиссий субъектов РФ.

Встреча с участниками избирательного процесса 21 февраля прошла в формате вопрос-ответ. Помимо Памфиловой, на вопросы отвечал председатель Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко.

Глава ЦИК начала встречу со слов о специфике Петербурга. Она отметила, что в городе активное гражданское общество и партии. Председатель несколько раз призывала их продвигать усовершенствование системы выборов во всех сферах.

О том, что Петербург достоин проведения «красивой кампании, чистой кампании, прозрачной кампании», Памфилова заявила и перед началом заседания Совета 22 февраля. Глава ЦИК надеется, что ни исполнительная, ни законодательная власть в этом не помешают.

В целом она считает, что ситуация в городе по сравнению с прошлыми выборами улучшилась. Самым главным результатом Памфилова назвала освобождение от должности председателя ГИКа Виктора Панкевича.

- Наша компетенция была, что не может председательствовать человек, или за спиной которого, или при попустительстве которого, сложилась беспрецедентная ситуация, по которой пришлось принимать срочные меры, чтобы предотвратить, скажем так, трения. Вот это самый главный результат - что он у нас освобожден был. И более того, почищены комиссии серьезно. Это то, что мы могли сделать, - заявила Памфилова.

Напомним, в 2018 году в России прошли выборы президента. В день голосования 18 марта сообщения о нарушениях поступали из всех районов Петербурга. Самыми распространенными "тревожными сигналами" от наблюдателей стали "корпоративное голосование", когда работников бюджетных учреждений и предприятий принуждали голосовать на конкретных участках не по месту прописки и отчитываться, и "усушка списков". Со второй проблемой петербуржцы сталкивались повсеместно. В Центральном районе из списков избирателей исчезли жители целого дома - система "отправила" их голосовать в другие регионы. Хотя путаница со списками избирателей происходила по всей стране, Петербург стал лидером по числу сообщений об избирателях, не сумевших найти себя в домовых книгах на УИКах. Памфилова выступила с критикой работы городской комиссии, после чего в ГИК сменился председатель – им стал Виктор Миненко.

Новинки 2019 года

Участников избирательного процесса на встрече с председателями ЦИК и ГИК волновал вопрос неактуальной информации на сайте петербургской избирательной комиссии. Представители нескольких политических движений заявили, что на прошлых муниципальных выборах на сайте ГИКа были указаны неверные адреса и время работы избирательных комиссий муниципальных образований. Об этом в частности напомнил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

- Как вы знаете, та кампания в 14-ом году была сопряжена с множеством нарушений. Вот на наш взгляд, одна из основных причин нарушений избирательных прав на муниципальных выборах была в том, что отсутствовала возможность доступа к информации об избирательных комиссиях – ИКМО. Дело до того доходило, что невозможно даже было понять, где находится ИКМО, когда оно открыто и даже попасть туда, - заявил Шишлов.

Об этой проблеме недавно вспоминал и Алексей Навальный во время своего визита в Петербург в начале февраля. По его словам, когда кандидаты из Фонда борьбы с коррупцией не могли найти ИКМО для подачи документов, он не мог поверить своим глазам.

Виктор Миненко сообщил, что они уже ведут работу в этом направлении. По его словам, в мае избирательная комиссия запустит дополнительный интернет-портал к выборам. Сайт самого ГИКа обновится и актуализируется до середины или конца марта, уточнил председатель городской комиссии.

Памфилова же рассказала об обновлении важном для избирателей – открытии цифровых участков. По ее словам, в рамках развития механизма «Мобильный избиратель» к 2021 году планируется создать около 5 тысяч таких участков по всей России. Находясь в другом субъекте страны, человек сможет проголосовать на своих региональных выборах. Пилотный проект запустят в этом году в Москве. Она добавила, что в столице откроют 30 цифровых участков к сентябрьским выборам.

Другие обновления в механизме проведения выборов члены избирательных комиссий обсудили на заседании Совета. В частности, в повестке дня: цифровые сервисы для участников избирательного процесса, «рабочий блокнот» участковой избирательной комиссии и другое.

Перед этим же заседанием врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что в этом году исполнительная власть ставит перед собой несколько задач, которые касаются предстоящих выборов. Во-первых, власть должна создать надлежащие условия для эффективной работы городской, территориальной и участковых избирательных комиссий. Во-вторых, требуется «оставить в прошлом словосочетание «грязные выборы в Санкт-Петербурге», добавил Беглов. Также он отметил, что власти необходимо обеспечить жесткий контроль на всех этапах выборного процесса.

Волнующая «досрочка»

Руководитель фракции «Партии роста» в Петербурге Оксана Дмитриева на встрече 21 февраля подняла вопрос о досрочном голосовании. Она отметила, что слухи о возвращении этой непопулярной практики периодически возникают в преддверии выборов.

- Я скажу так: не только слухи, но я знаю, что есть происки, есть попытки это всё-таки не мытьем, так катаньем провести. Мы стоим, вот я вам скажу так, насмерть. Я считаю, наша позиция очень жесткая. Всё, что от нас зависит, не позволим. Я надеюсь, что хватит наших возможностей, чтобы этого не произошло, - сказала Памфилова.

Процедурой "досрочки" в 2014 году в округах воспользовались примерно по 28 процентов от числа избирателей, однако, как считают наблюдатели, при таком голосовании является нормой количество избирателей в пределах одного процента. В 2016 году эту практику отменили, но, как писал ЗАКС.Ру, в политической среде многие опасаются, что перед новой муниципальной кампанией ее могут вернуть.

По мнению Эллы Памфиловой, городу ещё надо поработать, чтобы вернуть доверие избирателей после истории 2014 года. Она уверена, что возрождение механизма «досрочки» - невозможно.

- У вас принят закон. Вполне решают эту проблему открепительные удостоверения – это гораздо меньшее, как говорится, зло, чем сейчас возрождать это досрочное голосование, - заявила Пафилова. - Я считаю, что, если Заксобрание примет такой закон, то есть опять вернет «досрочку», то оно очень много потеряет в глазах своих избирателей, в глазах вообще жителей Санкт-Петербурга. Это будет серьезнейшая дискредитация законодательного органа.

Миненко отметил, что вопрос досрочного голосования – «довольно щепетильный». При этом, сейчас ГИК полагает, что «досрочку» проводить нельзя.

- Мы считаем, что на сегодняшний день в этих условиях при проведении двух избирательных кампаний неприемлема эта форма. Будет работать открепительное удостоверение, - заявил глава Горизбиркома.

Председатель ЦИК отказалась уточнить, кто именно лоббирует проведение досрочного голосования. Она добавила, что надеется «отбить атаки» совместными усилиями с теми, кто заинтересован в проведении достойных муниципальных и губернаторских выборов в Петербурге.

Эту же тему сама Памфилова подняла перед заседанием Совета на следующий день. Она выразила надежду, что досрочных выборов в Петербурге не будет, обращаясь к врио губернатора Александру Беглову. Временный глава города поддержал её и согласился, что они «едины в этом мнении абсолютно».

«Встаньте с дивана»

Ещё одним волнующим вопросом на встрече с участниками избирательного процесса стал муниципальный фильтр. При первом вопросе о нём Памфилова отметила, что фильтр необходимо корректировать. Это очень важно для расширения возможностей конкуренции, считает глава ЦИК.

Председатель ЦИК напомнила, что по ее инициативе создали рабочую группу в администрации президента, которая занялась снижением муниципального фильтра. Сейчас подготовлен законопроект о компромиссном снижении фильтра с 10% до 5%, уточнила Памфилова. Она надеется, что документ внесут в Госдуму в ближайшие дни, а примут до конца весенней сессии. По словам председателя, ЦИК столкнулся с критикой из-за содержания новой законодательной инициативы. Хотя комиссия вообще не обязана этим заниматься, заявила председатель.

- Конечно, это не то, что хотелось бы, может быть, кому-то. Но сколько нервов и усилий лично мне и моим коллегам по ЦИКу это стоило. Я считаю, что это лучше, чем когда сидят там, извините, валяются на диванах, плюют в потолок и говорят: «Всё плохо, всё ужасно! Да что это? Это косметика!» и так далее. Ребята, встаньте с дивана и хоть что-то сделайте. Вот я не обязана это делать, - заявила Памфилова.

Она добавила, что каждый регион может самостоятельно снизить этот порог насколько посчитает нужным. Но заняться этим должны законодатели самого субъекта страны.

Дела прошлого

На встрече 21 февраля глава регионального отделения «Справедливой России» Марина Шишкина пожаловалась Памфиловой на проблемы с наказанием фальсификаторов прошлых выборов.

- Мы предоставляли судам видеоматериалы о, как нам казалось, очевидном нарушении при подсчете голосов. Суды говорят: «Да, действительно, оно вроде бы нарушение, но мы не можем оценить влияние на результаты выборов», - указала Шишкина на парадоксы судебной борьбы за права избирателей.

Памфилова тоже пожаловалась Шишкиной на суды. Она рассказала, как ЦИК борется с правоохранительными органами и судом в Приморском крае после прошедших выборов.

- Три суда – все отказано. Так что надеюсь, что апелляция пойдет в вышестоящие суды. Может быть, и до Верховного суда, - полагает глава ЦИК.

Вместе с этим Памфилова заявила, что влиять на суды никак не может. Остается только продолжать судиться и подавать апелляции, считает она. По ее мнению, не должно быть фальсификаторов, которые уходят от ответственности.

Отметим, справедливороссы Петербурга ведут долгую борьбу с фальсификациями на выборах. Например, в 2019 году они продолжают обжаловать результаты муниципальных выборов 2014 года. По словам Шишкиной, это дело принципа – чтобы на предстоящих выборах не произошло новых нарушений.

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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