Депутат ЗакСа Ленобласти арестован по делу о мошенничестве

Приморский суд Петербурга арестовал депутата Заксобрания Ленобласти Сергея Караваева по обвинению в мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, Караваев помог своему отцу, Сергею Караваеву-старшему, выкупить земельный участок площадью 35 Га у МО Муринское сельское поселение по заниженной стоимости. Этот участок был в аренде у ООО «АС», учредитель которого – Караваев-старший, и в итоге участок был куплен за 15% от кадастровой стоимости, 9,5 млн рублей, полагает следствие. Общая стоимость участка оценивается в 63,15 млн рублей, таким образом, сумма ущерба составила более 50 млн рублей.

Под стражей Караваев-младший останется до 25 марта. Караваев-старше был арестован ранее, также до конца марта.