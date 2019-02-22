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22 февраля, 20:53

Минтруд предлагает проиндексировать социальную пенсию на 182 рубля

Министерство труда предлагает проиндексировать социальные пенсии на 2% с 1 апреля 2019 года, проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке указано, что в среднем размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля, до 9226 рубля. Средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы после индексации увеличится на 268 и 270 рублей соответственно – до 13674 и 13812 рублей.

Увеличить размер социальных пенсий на 2% предложили из-за того, что в 2018 году на 2% вырос прожиточный минимум пенсионеров, до 8483 рубля.  По задумке Минтруда, индексация позволит повысить выплаты почти 4 млн пенсионерам, из которых 3,2 млн получают социальные пенсии. Расходы составят 0,779 млрд рублей в месяц, или 7 рублей до конца года.

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0:14    
Жизнь налаживается, как и обещал Владимир Владимирович. Масса пенсионеров довольна прибавкой. Друзьям поможем. Сам погибай, а товарища выручай. Россия вперед.

0:13    
Хотя бы 183!

22 февраля, 23:09    
мало того, что россию обворовывают свои коррупционеры, а кавказ сидит на ворованном газе, так еще деньги улетают и на антинародные режимы в африке, латинской америке, сирии, путин списывает им миллиарды долларов долгов, тратит миллиарды долларов на конфликты со всем миром, только вот отвалил очередной щедрый подарок венесуэлле - 300 тонн  лекарств, а вот на россиян денег нет...

22 февраля, 22:53    
По 2.5 евро!  Счастье какое!!! Это вам не Европа!

22 февраля, 21:49    
дешевле закопать убогих

22 февраля, 21:34    
Главное, чтобы не дай бог, никто бы не помер от путинских щедрот!
Потому что тогда будет провалена путинская демографическая политика.

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