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10:25

СПЧ обратился в МВД и Генпрокуратуру после срыва показа "Праздника" активистами SERB

Президентский Совет по правам человека направил обращение руководителю МВД Владимиру Колокольцеву и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить инцидент, в результате которого был сорван показ фильма "Праздник" в московском центре "Мемориала".

"Совет обеспокоен тем, что данный случай подчеркивает устойчивую негативную тенденцию, сложившуюся в России в последние годы, когда ряд группировок, прикрываясь псевдопатриотической риторикой, проводят безнаказанные публичные акции, унижая мастеров искусства, оскверняя плоды их творческого труда", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте СПЧ.

На фоне этого события, отмечают в Совете, правоохранителям необходимо сосредоточиться на борьбе с подобного рода противоправными и экстремистскими деяниями "псевдопатриотических" акционистов.

Напомним, 20 февраля злоумышленники предприняли попытку сорвать показ кинокартины "Праздник" в "Мемориале". Среди провокаторов были активисты движения SERB. Они пришли уже после начала мероприятия и начали скандалить, поэтому организаторы вынужденно прекратили сеанс и вызвали полицию. Правоохранители, между тем, провокаторов не задержали, ограничившись лишь беседой.

Кинокартина рассказывает о том, как привилегированная советская семья отмечает Новый год в блокадном Ленинграде 1941 – 1942 годов, испытывая при этом хозяйственно-бытовые сложности анекдотического характера. В съемках приняли участие актеры Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков и другие.

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11:36    
10:28 Чтоб они тебя отымели во все щели, прекрасные и молодые Петрунько, Тарасевич и Брумель.

10:28    
"Сербы"-браво! Настоящие патриоты и защитники России! Побольше бы таких прекрасных молодых ребят...

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