Шнуров в стихах вспомнил павших в Афгане молодых защитников Отечества

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров сегодня, 23 февраля, в день, когда россияне поздравляют с профессиональным праздником всех служивших мужчин, в стихах вспомнил молодых воинов, погибших, защищая Отечество, в Афганской войне. Текст музыкант традиционно опубликовал у себя в Instagram.

В зачине лирического послания Шнуров вкратце описал переломное время 90-х годов - через несколько лет после окончания боевых действий:

"Менялись деньги, принципы, границы.

И лозунг этот, - никогда не лги,

Вдруг устарел, но часто говорился.

Шли в армию ребята за долги

Той Родине. Она непостоянством

Своим спешила удивить народ".

Памятуя времена, когда последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев пытался вывести Россию из "застоя", Шнуров напомнил, что даже несмотря на все старания "последнего вождя СССР", страна пребывала в упадке, а затяжная война с Афганистаном стала практически последней народного терпения, вылившегося в Августовский путч 1991 года.

"Но приходилось умирать ребятам

Из маленьких российских городов.

Призвали в восемьдесят их девятом.

За них я выпью, это сто пудов", - заключил послание лидер "Ленинграда".

Напомним, 15 февраля 2019 года отмечалась 30-летняя годовщина вывода советских войск из Афганистана.