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13:33

Невзоров: От сожженных вместо верблюдов российских чиновников толку было бы больше

Публицист Александр Невзоров предположил, что толку от сожженных "во имя патриотизма" российских чиновников было бы больше, нежели чем от забитых и после преданных огню верблюдов, которых бурятские "неошаманы" убили, преследуя обозначенную цель.

Видео с жертвоприношением животных появилось в интернете накануне, 22 февраля, и сразу вызвало большой общественный резонанс. На кадрах лица, причисляющие себя к одному из религиозных ответвлений шаманизма, сначала ритуально убивают пять верблюдов, потом расчленяют их, обкладывают останки конфетами и после всё сжигают. По словам участников процесса, обряд был посвящен единению российских народов. Представители официальных шаманских культов Бурятии церемониал "коллег" резко осудили, заявив, что истинные последователи культа никогда не стали бы приносить в жертву священное животное. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

"Вот и еще пять верблюдов погибли за Россию. Имена мозоленогих героев, отдавших жизнь за родину, не известны. Их забили, расчленили, обложили конфетами Roshen и сожгли дотла. Ну, немного напоминает судьбу российских добровольцев на Донбассе, но в данному случае это дело не военное, а строго религиозное. Впрочем, шаманы, которые сотворили это с верблюдами, оправдываются тем, верблюды были тупыми, агрессивными, нарастили такие жировые горбы, что еле стояли под их тяжестью, и всё время плевались. Правда, по этим параметрам обложить конфетами можно всех чиновников Российской Федерации, и толку, вероятно, будет больше", - поделился соображениями Невзоров.

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16:05    
Солидарен с мнением. Верблюдов жалко.

16:04   Игорь  
Когда бы нам Варфоломей
В Стамбуле выдал тоже Томас,
Гораздо б стали мы святей
И стал бы наш весомей голос.
Когда б нам Папа буллу дал,
Мы стали бы к Европе ближе.
У всех бы вырос капитал,
Мы б если фуагра в Париже.
Когда бы принял он ислам, -
Совсем бы стал он правоверным.
Вещал бы с минарета нам,
Не в среду. Каждый день, наверно?
Тут – неизвестные верблюды.
Воды, и не святой, сосуды.

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