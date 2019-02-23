Активисты провели акцию "Рожай мясо" у стен областного военкомата

Шестеро активистов, преимущественно женщины, пришли к стенам Военного комиссариата Ленинградской области на Фонтанке, 90/1, принеся с собой свертки, в которых под видом младенцев находилось сырое мясо. Фотографиями с места событий делится "Дождь".

Фото: Давид Френкель

Акция "Рожай мясо", символически проведённая сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества, была призвана напомнить о том, как много молодых и, порой, совсем юных мужчин погибали на войнах.

Примечательно, но интерес правоохранителей манифест не вызвал.

Ранее сегодня о молодых бойцах, погибших в Афганской войне, в стихах вспомнил музыкант Сергей Шнуров.

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