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14:00

Активисты провели акцию "Рожай мясо" у стен областного военкомата

Шестеро активистов, преимущественно женщины, пришли к стенам Военного комиссариата Ленинградской области на Фонтанке, 90/1, принеся с собой свертки, в которых под видом младенцев находилось сырое мясо. Фотографиями с места событий делится "Дождь".

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Фото: Давид Френкель

Акция "Рожай мясо", символически проведённая сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества, была призвана напомнить о том, как много молодых и, порой, совсем юных мужчин погибали на войнах.

Примечательно, но интерес правоохранителей манифест не вызвал.

Ранее сегодня о молодых бойцах, погибших в Афганской войне, в стихах вспомнил музыкант Сергей Шнуров.



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16:28   Бордунов  
14:55 Девчонки про материнство и убитых детей, а Насральный про анус и гомосексуализм. Старенький уже, а все по херу скучает.

16:04   Иван Петров  
Сильная акция. Умницы. Целую в сисечки.

14:55    
Ничего святого у "активистов". Хотя что у них может быть святого, кроме чужого ануса : ведь "активист" - это активный гомосексуалист, да и делать им у военкомата нечего.Всё кричат о равных правах, а от армии бегают как чёрт от ладана.

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