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14:45

Бурятских полицейских с 23 февраля поздравила стриптизерша

В Улан-Уде праздничный корпоратив по случаю 23 февраля в Октябрьском отделе полиции начался с выступления стриптизерши: таким образом бурятских борцов с преступностью решила поздравить с Днем защитника Отечества женская половина коллектива учреждения. Видеозапись "торжества" распространили Telegram-каналы.

На кадрах видно, что мужчины не ожидали, что им преподнесут такой "стриптиз-сюрприз": некоторые стушевались, однако другие встретили появление артистки одобрительным смехом.

Впрочем, откровенные танцы девушки не были по достоинству оценены высшим руководством бурятского МВД.

"По выявленному в сети Интернет видеоматериалу в МВД по республике Бурятия назначена служебная проверка, в ходе которой будут установлены должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики. По итогам проверки они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - приводит "Московский комсомолец" комментарий пресс-службы МВД Бурятии.

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