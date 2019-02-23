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15:30

"Коммунисты России" помитинговали, требуя возвращения социализма

Сегодня, 23 февраля, сторонники партии "Коммунисты России" провели в Некрасовском саду митинг в честь Дня Советской армии и Военно-морского флота - праздника, который в 1992 году стал Днем защитника Отечества. 

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Фото: "Коммунисты России"

На мероприятие, по оценкам организаторов, пришли порядка 150 человек.

Лидер петербургского отделения компартии Сергей Малинкович, обращаясь к публике через мегафон, известил, что в Россию необходимо вернуть социализм, а также защитить память Красной армии от нападок "злобных клеветников-либералов". Вместе с тем, критике коммунистами были преданы правительство, руководимое премьером Дмитрием Медведевым, ругавший "Зенит" журналист Сергей Бунтман и "пошлая дура", телеведущая Елена Малышева.

Под занавес мероприятия коммунисты потребовали переименования станции "Новочеркасская" в "Красногвардейскую" и заочного суда над "предателями родины" Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным.



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17:54    
Танюша ! Вы так наивны (чтобы не сказать глупы ). Чтобы быть хитрым, надо иметь достаточно развитый ум. Посмотрев на лозунг и почитав темы их выступлений, видно, что с этим у них большие трудности. Может, я чего не догоняю, но не вижу связи между Днём Советской Армии и Военно-морского Флота и спортивным журналистом с телеведущей-медиком.

17:46    
зря эту "партейку" политических клоунов не запретили ранее, они даже близко не похожи на европейских леваков... эти политические кастраты не способны вести за собой массы и хоть как-то "пугать" правительство... нужны профсоюзы европейского толка а не приспособленцы запачканные кровью сталинских репрессий...

17:28   Татьяна   tatyana.miletin@yandex.ru
притворившаяся глупыми и смешными кучка хитрецов.Их цель дискредитация идей социализма

17:00   алекс  
это не ленинцы, а проплаченная кремлем прокладка - спойлер!

15:53    
Очередная клоунада. Теперь в исполнении верных ленинцев. Кто следующий ?

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