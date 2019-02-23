"Коммунисты России" помитинговали, требуя возвращения социализма

Сегодня, 23 февраля, сторонники партии "Коммунисты России" провели в Некрасовском саду митинг в честь Дня Советской армии и Военно-морского флота - праздника, который в 1992 году стал Днем защитника Отечества.

Фото: "Коммунисты России"

На мероприятие, по оценкам организаторов, пришли порядка 150 человек.

Лидер петербургского отделения компартии Сергей Малинкович, обращаясь к публике через мегафон, известил, что в Россию необходимо вернуть социализм, а также защитить память Красной армии от нападок "злобных клеветников-либералов". Вместе с тем, критике коммунистами были преданы правительство, руководимое премьером Дмитрием Медведевым, ругавший "Зенит" журналист Сергей Бунтман и "пошлая дура", телеведущая Елена Малышева.

Под занавес мероприятия коммунисты потребовали переименования станции "Новочеркасская" в "Красногвардейскую" и заочного суда над "предателями родины" Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным.

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