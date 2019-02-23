Градозащитники "обняли" заброшенные исторические дома на Тележной

Неравнодушные судьбе исторических домов на улице Тележной, 21-29, активисты сегодня, 23 февраля, вышли на флешмоб "Обнимем Тележную", передает MR7. Участники мероприятия, выстроившись вдоль строительного забора, которым обнесли "проблемные" здания, взялись за руки, манифестируя таким образом, что дореволюционные пятиэтажки необходимо спасти, а не уничтожить.

Фото: Галина Артеменко, MR7

В мероприятии приняли участие около 30 человек активистов и столько же журналистов. Среди собравшихся, помимо градозащитников, были депутат городского ЗакСа Борис Вишневский и заявивший о своих губернаторских амбициях основатель движения "Красивый Петербург" Красимир Врански.

После акции парламентарий сообщил, что намерен обсудить вопрос реконструкции домов с недавно ставшим главой Центрального района Максимом Мейксиным.

В январе в одном из домов на Тележной вспыхнул пожар. Из-за этого депутаты Заксобрания попросили вице-губернатора Николая Линченко о встрече, которая вскоре состоялась. Линченко поручил представителям ВООПИиК подготовить план противоаварийных работ.

Напомним, дома 21, 23, 25, 27, 29 на Тележной улице признаны аварийными еще в 2008 году, однако тогда степень износа зданий не превышала допустимых значений. Здания возведены в конце XIX века в модернистском архитектурном стиле и считаются памятниками архитектуры. Споры по поводу домов не утихают уже не первое десятилетие, граждане регулярно протестуют против возможного сноса.

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