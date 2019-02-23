Сахалинцы вышли на митинг против "мусорной" реформы и роста цен на бензин

Жители Южно-Сахалинска вышли на митинг против повышения цен на топливо и "мусорной" реформы, извещает "Интерфакс".

Согласно постановлению регионального правительства, сахалинцы вынуждены платить за вывоз ТБО сумму, исходящую из метража квартиры, а не рассчитанную в зависимости от количества зарегистрированных в ней человек., - то есть, в два раза больше.

"Я написал обращение в правительство региона с требованием отменить постановление, которое утвердило единицей измерения платы за мусор квадратный метр", - заявил участник акции, пенсионер Геннадий Финкельман.

Итогом митинга стало принятие резолюции, предполагающей отмену установленного правительством региона положения о вывозе отходов. Также манифестанты потребовали возвращения прямых выборов глав муниципалитетов и недопустимости роста цен на бензин.

Напомним, с 1 января 2019 года на территории РФ вступил в силу новый закон об обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В подавляющем большинстве субъектов Федерации были выбраны операторы, которые будут осуществлять вывоз мусора, и подняты соответствующие тарифы. В 23 регионах уже прошли протесты против обозначенного нововведения, а в Архангельской области до сих пор люди выходят на улицы с требованием остановить ввоз мусора из Москвы.

Добавим также, после того, как в конце декабря 2018 года Дмитрий Медведев распорядился "заморозить" цены на бензин как минимум до весны, сообщалось, что стоимость топлива на бирже стала снижаться, однако после наступления нового года стоимость топлива стала планомерно повышаться.