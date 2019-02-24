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12:01

Латынина поздравила Навального с "первым публичным выигрышем"

Одним из главных событий уходящей недели публицист Юлия Латынина сочла вынужденную, с ее точки зрения, реакцию московского правительства на скандал вокруг массового отравления детей в столичных учебных заведениях и связанное с этим расследование Фонда борьбы с коррупцией. Власть, по наблюдениям журналистки, повела себя нетипично: обычно она либо не реагирует, либо отвечает в стиле "сам дурак". В данном же случае мэр Москвы Сергей Собянин постарался успокоить общественность, признав, что проблема серьезная и что она находится под тщательным контролем специалистов.

Я поздравляю Навального с серьезной, на мой взгляд, победой, которая связана не только с его личной победой, а с какими-то тектоническими изменениями власти и, видимо, с падениями рейтинга, и, видимо, с тем, что когда люди начинают менять свои привычки, которые уже вроде бы давно состоялись, то очень интересно.

Расследование Алексея Навального и ФБК гласит, что рынок организации детского питания в Москве захвачен монополистами, и это предлагается считать одной из самых понятных причин наличия некачественной еды в школах и, как следствие, массовых отравлений.

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