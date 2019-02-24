Двое человек погибли на Невском проспекте после наезда BMW

Нетрезвый 30-летний уроженец Азербайджана, набрав огромную скорость, в ночь на 24 февраля выехал на тротуар Невского проспекта и насмерть сбил москвичку и американца средних лет. Жуткое по своему содержанию видео трагедии размещено в интернете в открытом доступе. Пострадали еще трое, и они сейчас находятся в реанимации.

Происшествие имело место возле дома 55, где находится кофейня, дверь которой тоже пострадала, отвалившись.

По его собственному признанию, на которое ссылается "Фонтанка", он ехал из бара на Думской улице, был нетрезв и себя не контролировал.

Примечательно, что в материалах допроса фигурирует факт того, что подозреваемый, являющийся обладателем новейшей модели BMW, безработный. С ноября 2018-го года он не имел права управлять автомобилем. В отношении него, сообщает полиция, возбуждено уголовное дело.