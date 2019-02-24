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12:54

На памятной акции в Ярославле Немцова благодарят за детские площадки

Убитого четыре года назад политика Бориса Немцова вспоминают 24 февраля в Ярославле, где в последний отрезок своей жизни он работал региональным депутатом. Трансляцию уличной акции ведет YouTube-канал Sotavision.

В руках у людей - портреты и траурные черные транспаранты с начертанными белым цветом словами скорби. Один из таких плакатов гласит: "Боря, спасибо тебе за детские площадки".

"Вы бы знали, скольким людям Боря помогал, но с единственным условием - чтобы никто об этом не узнал. Приходили люди, и он материально помогал", - рассказала одна из участниц акции.

"Немцов в нас, мы смотрим его глазами на сегодняшние ситуации", - признался другой участник.

Жизнь сопредседателя партии ПАРНАС Бориса Немцова оборвалась на 56-м году 27 февраля 2015-го года. Его убили фактически у стен Кремля выстрелами в спину. Заказчики и организаторы преступления не найдены до сих пор, и у семьи погибшего демократа возникло подозрение, что их уже перестали искать.

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15:36    
Сколько заплатили митингующим?

15:14    
И убили Немцова на прогулке с украинской проституткой... Почему, никто не скажет НИКОГДА, так как стыдно такое о "великом политике" говорить.

14:49    
Так Немцов же был долларовым миллиардером! Нахапал подонок народного имущества!

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