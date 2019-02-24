18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:18

В Петербурге начался митинг памяти Бориса Немцова

На площади Ленина в 14-10 часов 24 февраля началась акция памяти убитого политика Бориса Немцова. Мероприятие согласовано городской администрацией.

К началу митинга пришло порядка 400 человек. Подняты флаги демократических партий и организаций, а также российские триколоры и флаги с гербом Петербурга.

Митинг начался с музыкального выступления артиста Михаила Новицкого, исполнившего песню "Путин, лыжи, Магадан".

Вокруг площади Ленина стоит не менее 10 автозаков и грузовиков ОМОН.

Жизнь сопредседателя партии ПАРНАС Бориса Немцова завершилась на 56-м году 27 февраля 2015-го года. Киллеры расправились с ним на мосту у стен Кремля посредством шести выстрелов в спину. Заказчики и организаторы преступления не найдены до сих пор, и у семьи погибшего демократа возникло подозрение, что их уже и не пытаются искать.

photo5447395300730841562.jpg (267 KB)

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:16    
"Заказчики и организаторы преступления не найдены до сих пор" - что за бред. Арестованы давно и те, и другие!

14:46    
Это сборище прозападных экстремистов - подрывников гос.строя России! Немцов используется в качестве повода собраться в стаю!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

18:04 Гудков заметил, что Росгвардия настроена против Путина

17:00 У Чесменского дворца митинговали против застройки близлежащей территории

16:02 У здания цирка защищали права животных   1

15:04 Московская полиция насчитала 6 тысяч участников столичного "марша Немцова"   11

14:47 На митинге памяти Немцова в Петербурге освистали депутата Амосова   9

14:18 В Петербурге начался митинг памяти Бориса Немцова   2

13:39 Вишневский заподозрил Беглова в желании повторить "снежный кризис" следующей зимой   7

12:54 На памятной акции в Ярославле Немцова благодарят за детские площадки   3

12:19 Двое человек погибли на Невском проспекте после наезда BMW   1

12:01 Латынина поздравила Навального с "первым публичным выигрышем"

11:07 Семья Немцова жалуется на бездействие следствия   6

10:27 Лимонов обнаружил вредоносность "гламурного патриотизма"   5

23 февраля, 18:19 Жители квартала СУН-16 напомнили властям об отсутствии садов и школ в микрорайоне   2

23 февраля, 17:55 Сахалинцы вышли на митинг против "мусорной" реформы и роста цен на бензин   3

23 февраля, 17:31 Петербургские зэки ранжировали любимую литературу

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.