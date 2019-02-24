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15:04

Московская полиция насчитала 6 тысяч участников столичного "марша Немцова"

Марш памяти убитого в 2015-м году политика Бориса Немцова, по оценке управления московского МВД, собрал 6 тысяч участников, передает "Интерфакс".

Шествующих сопровождают полицейские и сотрудники Росгвардии. Маршрут простирается от Страстного бульвара до традиционного места уличных акций оппозиции - проспекта академика Сахарова.

По словам присутствующего на марше политика Дмитрия Гудкова, он намерен посещать это мероприятие каждый год - до тех пор, пока не будут найдены и названы заказчики и организаторы убийства Немцова.

Жизнь сопредседателя партии ПАРНАС Бориса Немцова оборвалась на 56-м году 27 февраля 2015-го года. Его расстреляли в спину около Красной площади. Заказчики и организаторы преступления не найдены до сих пор, и у семьи погибшего демократа возникло подозрение, что их уже перестали искать. Акция памяти Немцова проходит и в Петербурге.

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17:49   Бордунов  
17:35 Ты не народ, а урод. Подразнить тебя - святое дело.

17:46   Бордунов  
16:18 И что там творилось, чувырла? Только с ссылками.
16:20 Где, в каком месте и чем он предал? Только с ссылками.
А то вони напустят и сдристнут. Никакой конкретики.
"Предальство СССР" можно повесить на любого партократа или силовика - от Беглова, Путина с корешами, до Сечина. Последний то ли в 90, то ли в 91 в КПСС вступил, а Немцов нет и руководящих постов в СССР не занимал.

17:35    
Беззаконная расправа над похотливым жидёнком воспринимается большинством народа как проявление справедливости. Люди помнят тот ужас, в который ввергли народ чубайсы, гайдары, немцовы, ельцины, горбачёвы. За тысячи безвинных жертв это очень маленькая плата. "Любители" жидёнка, не дразните народ !

17:06   Кент  
1. Да-да, СССР был настолько "могучей" державой, что развалился по воле горстки людей. Даже продовольствием не мог население обеспечить. К началу 80-х были крупнейшим импортёром зерна из США. Я уж не говорю уж о технологическом отставании, ставшем катастрофическим к началу перестройки.  2.   Трудные 90-е с массовой приватизацией прошли все страны пост-совка, и некоторые из них, как раз те, кто дальше всего ушли от совка, сейчас весьма успешны (Польша, Чехия) - быстрый экономический рост и ВВП на душу населения уже заметно выше, чем в скрепной России.  И, кстати, даже бурное развитие любимого всеми "патриотами" Китая началось с того, что он пустил в страну иностранный капитал, провел массовую приватизацию и позволил развиваться частному рынку, так что доля частной собственности там давно превышает государственную, и в частности велика и доля иностранного капитала. Так что не Немцов виноват в бедах страны, а бездарные воры-чекисты, вроде Путина,  возвращающие страну к совку, а значит к застою.

17:03   Кент  
1. Да-да, СССР был настолько "могучей" державой, что развалился по воле горстки людей. Даже продовольствием не мог население обеспечить. К началу 80-х были крупнейшим импортёром зерна из США. Я уж говорю уж о технологическом отставании, ставшем катастрофическим к началу перестройки.  2.   Трудные 90-е с массовой приватизацией прошли все страны пост-совка, и некоторые из них, как раз то, кто дальше всего ушли от совка сейчас весьма успешны (Польша, Чехия) - быстрый экономический рост и ВВП на душу населения уже заметно выше, чем в скрепной России.  И, кстати, даже бурное развитие любимого всеми "патриотами" Китая началось с того, что он пустил в страну иностранный капитал, провел массовую приватизацию и позволил развиваться частному рынку, так что доля частной собственности там давно превышает государственную, и в частности велика и доля иностранного капитала. Так что не Немцов виноват в бедах страны, а бездарные воры-чекисты, вроде Путина,  возвращающие страну к совку, а значит к застою.

16:20    
Кент, ну, для начала Немцов предал свою Родину - СССР, он его самозабвенно крушил по американским лекалам и вместе с другими негодяями развалил! И не надо только врать, что СССР сам развалился! Далее он предавал Россию!

16:18    
Кого предал Немцов? Так российский народ. Мы помним, как он был вице-премьером правительства, сдавал все и вся пиндосам, и растаскивал за дарма собственность своим друганам-подельникам. Кто-то еще помнит, что творилось на ГАЗе, когда регионом там руководил "чикагский пацанчик в коротких штанишках"?

16:09   Кент  
Кремл[цензура]ские портянки тут как тут со своими завываниями о "предателе" Немцове, хотя спроси их, в чем заключается "предательство" Немцова, они будут лишь бессмысленно мычать.  Единственные, кого "предал" Немцов - это их хозяева, вороватые упыри, Золотовы, Сечины, Клишасы, Кадыровы и прочие ублюдки, с которыми Немцов боролся и которые, его за это убили.

16:04   Таиров Фахратдин   tfs-58@mail.ru
Участь предателя - бесславие, презрение и забвение!
Всегда и во все времена предатели были прокляты собственным народом!
"Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу." - Тацит

15:51    
Чем прославился Немцов?
Воровскими реформами, бабами и т.д.

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