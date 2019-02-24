У Чесменского дворца митинговали против застройки близлежащей территории

В Московском районе Петербурга прошли пикеты против застройки территории вокруг Чесменской церкви и Чесменского дворца, о чем сообщает "Красивый Петербург".

Строительство многоквартирного жилого дома полностью перекроет вид с Московского проспекта на исторические здания (Чесменский дворец был построен в 1777-м году). Если застройке не удастся помешать, то высотное здание возникнет в 2022-м году.

Активисты обеспокоены не только внешней стороной проблемы, но и нагрузкой на перекрытия памятника, которая неизбежно возрастет ввиду появления нового "соседа".

Примечательно, что федеральное Министерство культуры защитников дворца поддерживает, а КГИОП, по их уверению, стоит на стороне застройщика.

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