Митинг памяти Немцова: Иногда власть разрешает себя критиковать

24 февраля в Петербурге прошла санкционированная городскими властями акция демократической оппозиции. Митинг памяти Бориса Немцова на площади Ленина собрал до 800 человек. Говорили о борьбе и люстрации, будущих выборах и современных репрессиях, но обошлось без задержаний.

- Четыре года назад в Москве убили политика. Он был демократ, еще известнее, чем Навальный, - говорит мама девочке лет девяти. Обе направляются от Финляндского вокзала к площади Ленина. Рядом с ними идет еще несколько десятков человек.

К двум часам дня, заявленному времени начала акции памяти Бориса Немцова, на площади собралось не менее 400 человек. Над головами развивались российские триколоры, флаги Петербурга и демократических сил. Лозунгов еще никто не кричал - все ждали приветственного слова со сцены, которое откладывалось - проблема с микрофонами.

Вместе с участниками начала ждали полицейские и бойцы ОМОН. Судя по припаркованным по периметру площади автомобилям, их приехало много.

- Акция же легальная. Зачем их так много? - говорит подруге девушка со значками команды Алексея Навального на сумке.

- Следят, чтобы мы потом не пошли никуда маршем, - отвечает подруга.

Но маршем никто не пойдет, а большинство силовиков так и останется в своих машинах. Люди в форме время от времени подходили к площади, по двое или по трое, чтобы следить за порядком. Вопросов у них не возникло даже, например, к хорунгвии радужного цвета, которую принес с собой один из участников акции.

При этом еще неделю назад городская администрация не хотела видеть акцию памяти Немцова в центре Петербурга. В пятницу, 15 февраля, заявителям отказали в проведении митинга на всех предложенных площадках, в том числе на площади Ленина. В ответ заявители подняли информационный шум. Говорят, что этот шум дошел до администрации президента, оттуда позвонили в Смольный и объяснили, что акцию запрещать нельзя. Уже в понедельник, 18 февраля, комитет по вопросам законности согласился, что митинг можно провести на площади Ленина.

Акция началась с выступления музыканта Михаила Новицкого, который исполнил песню "Путин, лыжи, Магадан". На площади к тому времени было уже порядка 600 человек и народ продолжал подходить.

Следующего выступаюшего объявляли по долгой схеме. Ведущий митинга, лидер фракции "Яблоко" в Заксобрании Борис Вишневский пригласил на сцену своего коллегу по парламенту Максима Резника. Тот, в свою очередь, представил еще одного депутата ЗакСа - Михаила Амосова.

Амосов вспомнил о Немцове, как о человеке, постоянно думавшем о будущем страны, которая зашла в тупик. Те же мысли, по мнению политика, и сейчас стоят перед оппозицией.

- Нам нужна глубокая модернизация, а по-русски говоря - обновление, - заявил Амосов. Толпа встретила эти слова аплодисментами и продолжила хлопать, когда выступающий говорил о необходимости участвовать в муниципальных выборах и звать на них своих друзей и знакомых.

Затем Амосов, видимо под впечатлением от только что услышанной песни про лыжи, неожиданно начал рассуждать о том, что нет смысла надеяться отправить лидеров государства "на Луну или в Магадан".

- Нам надо научиться ставить их под контроль, научиться брать оттуда каких-то людей, которые не проворовались и с которыми можно еще работать, у которых есть квалификация. Мы не должны думать, что кто не с нами, тот против нас. Мы должны отказаться от всяких мыслей типа люстрации. Это неверная идея, - на этих словах выступление ветерана петербургской политики прервали свист и крики: "Уходи".

Свистят и кричат преимущественно из-под флагов молодежных движений и либертарианцев. Когда депутат заканчивал свою речь, микрофон снова взял Вишневский, который озвучил более популярный лозунг:

- Если бы в 1991 году мы провели закон о люстрациях, мы бы жили в другой стране сейчас!

Толпа аплодирует и кричит "Да" и “Люстрации”

На тему люстраций высказывались почти все последующие выступающие и каждый из них в этом вопросе не на стороне Амосова.

Но чаще, разумеется, говорили о ненайденных организаторах и заказчиках убийства Бориса Немцова. При этом вспоминали об угрозах Немцову и время от времени критиковали Владимира Путина, которого со сцены сравнили с маньяком Андреем Чикатило. Поочередно выходили представители "Бессрочного протеста", движения "Время", "Яблока", Партии перемен, ПарНаса. Об убийстве Немцова четырехлетней давности вспоминали наравне с громкими судами наших дней: делами "Сети" и "Нового величия", преследованием активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко. Раз за разом звучала мысль, что за последние четыре года государство еще сильнее закрутило гайки.

На фоне остальных выделяется выступление участника Либертарианской партии России Алексея Николаева. В отличие от других ораторов, он рассуждал не о муниципальных выборах, а сразу о прекрасном будущем. Метафор и аллегорий докладчик не боится:

- Я верю, что над Россией взойдет солнце свободы. Оно взойдет над Камчаткой, оно пронесется над всей Сибирью и Уралом, оно пройдет над Европой и зайдет над самым Балтийским морем. Оно пройдет от Таймыра на севере до Байкала на юге, от Анадыря на востоке до этой самой земли, до Санкт-Петербурга на запада. Я верю, что за нашими спинами встанут наши последователи. Наши друзья и наши дети будут поддерживать нас. Они пойдут за нами по нашему пути так, как мы сегодня идем по стопам Немцова.

Резолюций в конце митинга не принимали. Акцию завершили еще одной песней Михаила Новицкого, после чего народ разошелся. Когда площадь опустела, протест продолжили только несколько участников объединения “Демократический Петербург”. Они держали в руках флаг Украины и плакат “No to Moscow Fashism” (орфография сохранена - прим. ЗАКС.Ру).

В нескольких шагах от активистов останавилось несколько полицейских и казалось, что они намерены задержать протестующих под предлогом нарушения правил одиночного пикетирования. Членам ДемПета не привыкать попадать в отделения за свои акции, и они не отступили. Но впечатление оказалось ошибочным. Блюстители порядка терпеливо дождались, пока последние участники мероприятия напикетировались и свернули плакаты, только после этого правоохранители разошлись. Похоже, полиции дали установку быть в этот день максимально лояльной.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.