Адвокат Шнурова предложил лишать депутатов полномочий в связи с утратой доверия

Бывший сенатор, адвокат Константин Добрынин предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину лишать депутатов полномочий в связи с утратой доверия, передает «Фонтанка.ру».

Добрынин, как адвокат, представляющий интересы музыканта Сергея Шнурова, обратил внимание на заявления депутата Виталия Милонова о своем подзащитном. По мнению Добрынина, заявления Милонова о Шнурове в очередной раз дискредитируют Госдуму и российскую власть в целом. Милонов «старательно поддерживает свой образ» и «демонстративно не ориентируется в законодательстве и не интересуется им», убежден адвокат. Парламентария он называет «настоящим фейк-депутатом», утверждая, что не слышал о принятых или хотя бы внесенных им на рассмотрение Госдумы законах.

На фоне того, что Госдума рассматривает законопроект об ответственности за неуважительные высказывания в адрес представителей власти и символов государственности, следует «объяснить гражданам России, как именно и за что им следует уважать власть», считает Добрынин. Он предлагает лишать депутатов полномочий в связи с утратой доверия и запрещать им занимать должности во властных структурах, к примеру, на десять лет.

Адвокат в обращении к Володину подчеркнул, что в России «нарастает кризис доверия к органам власти различных уровней, в том числе и к Госдуме», и деятельность Милонова «может иметь гораздо более драматические последствия, чем кажется на первый взгляд». В разговоре с журналистами Добрынин отметил, что его обращение связано с тем, что Володину «пора навести элементарный порядок у себя в палате».

Недавно Милонов вступил в соцсетях в спор с музыкантом Сергеем Шнуровым. Сначала депутат сравнил творчество оппонента с «пивной отрыжкой», затем тот отреагировал стихом, в котором намекнул, что это не самая серьезная проблема страны. Милонов в итоге заявил, что готов к дебатам, в том числе в рэп-формате.

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