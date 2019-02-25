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9:58

В ЗакСе хотят заставить владельцев брошенных авто быстрее убирать их с улицы

Лидер фракции «Единая Россия» в Заксобрании Александр Тетердинко внес на рассмотрение парламента законопроект, в котором предложено ужесточить ответственность хозяев брошенных авто. Речь идет о разукомплектованных транспортных средствах – то есть, о машинах, у которых отсутствует одна или несколько деталей – фары, колеса, двери, капот или пробка топливного бака. К таковым относятся и сгоревшие машины.

Депутат объяснил это тем, что в условиях обильных снегопадов, с которыми Петербург столкнулся этой зимой, убирать брошенные автомобили, мешающие уборки, надо гораздо быстрее, чем в установленные законом сроки. Пока власти обязаны уведомить собственника о необходимости вывезти машину, и только если за 15 дней он этого не сделает, его можно привлечь к ответственности. Штрафы для граждан составляют от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 30 – 50 тысяч рублей, для юрлиц – 150 – 300 тысяч рублей.

Тетердинко предлагает вдвое сократить этот период с 16 октября по 15 апреля – до одной недели. По словам депутата, в будущем парламент может еще больше сократить этот срок – до двух или трех дней, а заодно рассмотреть повышение штрафов для недостаточно ответственных автолюбителей.

 



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