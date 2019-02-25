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10:28

"Считали в столбик, я честно вам говорю": Голикова рассказала об обсуждении пенсий с Путиным

Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила, что вместе с президентом Владимиром Путиным перед посланием Федеральному собранию детально обсуждала вопрос пенсий льготным категориям граждан, считая «в столбик», передает РИА «Новости».

Голикова заявила, что социальная сфера – «самая финансово чувствительная и самая емкая», и Путину «чрезвычайно важно понять самые мелкие детали». «Перед посланием Федеральному собранию мы с ним очно обсуждали как все-таки рассчитывать в рублях по конкретным людям, мы даже считали в столбик, я честно вам говорю», - сказала вице-премьер.

20 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин предложил с 1 января 2020 года поднять планку выплат за первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов, а также пособия для детей по инвалидности – до 10 тысяч рублей.

 

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17:36    
ДВА ИДИОТА еще талицу умножения не выучили

15:57    
14:26. Да, нужен ВЕЛИКИЙ Сталин, чтобы цены в стране снижались, как пел В.Высоцкий! Наберите в поисковике: "было время и цены снижались" и послушайте песню о прекрасном сталинском времени!

14:26    
С каждым годом, цены - "всё выше и выше", а доходы - "всё ниже и ниже"...

13:48    
11-25 крепко вас "обидели", до самого мозга достали. Такую чушь пишите!В комментарии от 11-58 повреждение мозга, также, имеет место. Вам, может, обратить внимание на проблемы, а не писать чушь голимую!

12:54    
11-58
Правильно пишешь: ",девать деньги уже НИКУДА,", а в остальном - глупости.

12:49    
Боже мой, кто нами правит? До сих пор не освоили компьютер, ну на крайняк, калькулятор!
Считают в столбик! Позор!

11:58    
11:43. Подняли пенсию на 7,05%, в среднем на тысячу руб. в месяц, и будут поднимать ближайшие 5 лет также на 7,05%, то есть средняя пенсия по России будет более 20 тысяч в месяц! Это кое-что, что позволит ЗНАЧИТЕЛЬНО улучшить финансовое положение почти 50 миллионам пенсионеров, несмотря на инфляцию в 4-5% в год! У России сейчас одна из лучших финансовых ситуаций в мире, девать деньги уже никуда, потому есть вероятность,что власть ежегодно будет увеличивать всякие пособия в стране, а то и процент по пенсиям!

11:43    
11:25, у Вас галлюцинации, или Вы считать не умеете?  Попробуйте, вспомите младшую школу и посчитайте столбиком - реальную инфляцию и повышение в денежном исчислении пенсий. Вопрос - на сколько процентов увеличилась реальная пенсия? Я даже не упоминаю о выполненном задании недоброжелателей России - повышении пенсионного возраста в результате которого молодые женщины не смогут завести детей в период наиболее высокой фертильности, поскольку их мамы и папы не смогут присматривать за внуками.

11:25    
Благодаря пенсионной реформе и высоким ценам на нефть властям удалось финансово порадовать пенсионеров, детей и многодетные семьи! С 1 октября будет приличная добавка силовикам и военным пенсионерам! Так и надо потихоньку двигаться вперёд! Быстро не получится, так как в России крайне много бездельников, тунеядцев и неплательщиков налогов!

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