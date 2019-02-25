"Считали в столбик, я честно вам говорю": Голикова рассказала об обсуждении пенсий с Путиным

Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила, что вместе с президентом Владимиром Путиным перед посланием Федеральному собранию детально обсуждала вопрос пенсий льготным категориям граждан, считая «в столбик», передает РИА «Новости».

Голикова заявила, что социальная сфера – «самая финансово чувствительная и самая емкая», и Путину «чрезвычайно важно понять самые мелкие детали». «Перед посланием Федеральному собранию мы с ним очно обсуждали как все-таки рассчитывать в рублях по конкретным людям, мы даже считали в столбик, я честно вам говорю», - сказала вице-премьер.

20 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин предложил с 1 января 2020 года поднять планку выплат за первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов, а также пособия для детей по инвалидности – до 10 тысяч рублей.