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11:57

Жители дома Бака на Кирочной пожаловались Беглову на низкое качество капитального ремонта

Жильцы исторического дома Ю.Б. Бака на Кирочной, 24 обратились с открытым письмом к врио губернатора Александру Беглову и председателю жилищного комитета Валерию Шияну, в котором выражают свой протест против того, как в доме осуществляется капитальный ремонт. Граждане возмущены действиями подрядчик - "НРФ МИР", который, по общему мнению совета дома, вместо ремонта, напротив, занимается нанесением ущерба памятнику архитектуры.

"За время «ремонта» c фасада дома были спилены кованые козырьки, утрачено историческое панно над аркой, а окраску фасадов, в нарушение всех требований, проводили и вовсе «в минус»", - говорится в заявлении.

При этом граждане утверждают, что подрядчик вместе с заказчиком - фондом капитального ремонта - оказывают давление на главу домового совета, настаивая на том, чтобы она подписала акт о выполнении работ, и используют при этом "недопустимые методы".

"Работы в перечне представлены как гарантийные, в то время как ни о каких гарантийных работах до момента приемки речи вестись не может", - негодуют жильцы.

Чиновников просят предоставить "НРФ МИР" более надежных субподрядчиков, "имеющих представление о том, что такое реставрация".

xVFL2XFW_Jg.jpg (191 KB)Фотография: Группа "Кирочная 24"



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13:13    
Фонд капитального ремонта - это чисто паразитическая структура, нарочно созданная в качестве теплого местечка для своих и наживы на возможности распоряжаться финансами.
Люди, которых принудили платить взносы в этот ФКР, в итоге останутся у разбитого корыта в силу одной только инфляции, пожирающей эти накопления. В то же самое время персонал ФКР живет припеваючи, ни за что и ни перед кем не отвечая.

12:47    
Таких мастеров - за нос и в музей. Ничего не подписывать. Решать только наобщем собрании. Пусть со ВСЕМИ жильцами попробуют повоевать. Заяву в УБЭП и т.п. - пусть проверят по смете и по факту - что сделано, как и по чём. Такое хамло учить надо.

12:45    
В нашем доме капремонт проводили мигранты, не имеющие представления о сантехнике.  Это было ужасно!!!!!!!
Предлагаю проводить конкурс подрядчиков с участием Управляющих компаний (ТСЖ, ЖКС) дома, подлежащего капремонту. Кроме того, у исполнителей подрядчика должны быть документы, подтверждающие их квалификацию. Дать право Управляющим компаниям (ТСЖ, ЖКС) отказываться от принудительного навязывания подрядчика.
Фонд капремонта надо бы проверить Прокуратуре  на предмет "липовых" смет на капремонт и подрядчиков.

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