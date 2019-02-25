18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:07

Вишневский просит Беглова поправить бюджет весной ради закупки снегоуборочной техники

Депутат ЗакСа Борис Вишневский призвал врио губернатора Петербурга Алекcандра Беглова внести предложение о выделении дополнительных средств из городского бюджета на закупку снегоуборочной техники весной 2019 года, а не осенью.

В запросе Вишневский напомнил, что в ответе на его запрос Беглов говорил о необходимости закупить 1200 единиц техники и нанять 2500 рабочих для нее, и планируется сделать это при весенней корректировки бюджета Петербурга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Однако вице-губернатор Евгений Елин подтвердил, что Смольный решил отказаться от весенних бюджетных поправок, передает «Фонтанка.ру». Вишневский считает это решение ошибочным – по крайней мере, по части закупки уборочной техники.

По словам депутата, если дополнительные деньги выделят лишь в ноябре 2019 года, когда вступят в силу изменения к бюджету, то город просто не успеет закупить технику до того, как пойдет снег. «Иначе говоря, к следующей зиме город опять будет не готов. И она опять застанет городскую администрацию врасплох, если пойдет снег. Поскольку Санкт-Петербург расположен на 60-й параллели, снег пойдет с большой вероятностью», - подчеркнул Вишневский. 

Парламентарий просит Беглова внести на рассмотрение ЗакСа корректировку в бюджет о выделении денег на закупку снегоуборочной техники не позднее апреля.

Ранее Вишневский возмутился планами Смольного скорректировать бюджет осенью, а не весной. «Во-первых, это означает, что г-н Беглов сообщил мне откровенную неправду. А во-вторых, это означает, что к следующей зиме город опять будет не готов - с точки зрения уборки», - подчеркнул тогда депутат.

 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
20 февраля, 18:58Беглов о борьбе со снегом в Петербурге: Мы выбрали правильную стратегию
20 февраля, 17:44Бондаренко задумался об использовании в Петербурге московского опыта уборки снега
18 февраля, 18:39За прошедшую неделю город очистили более чем от 3 млн кубометров снега
18 февраля, 17:47За наледями на крышах стал присматривать беспилотник
18 февраля, 11:27Бондаренко: 80% улиц и дорог Петербурга очищено от снега
17 февраля, 12:05Подросток пострадал от падения льда с крыши на Юкковском шоссе
16 февраля, 15:15У коммунальщиков "накипело": на Невском с наледью на крыше боролись при помощи кипятка
15 февраля, 15:54Анохин хочет вручить "лопату презрения" раскритиковавшему субботник чиновников Вострецову
15 февраля, 13:23Беглов лишил премии себя, глав районов и комитетов Смольного из-за жалоб на уборку снега
15 февраля, 13:04СМИ: Глав трех районов Петербурга уволили из-за плохой уборки снега

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:34    
Где уже этот застенчивый цензор? Все устали от писулей душевнобольного 13-27, 12-22, а цензор вместо нормальной работы Маяковского удаляет.

16:16    
Бегловской банде похер снег, они рассчитывают отбрехаться как обычно.

15:51    
13-27 вас, как понял, беспокоит что могут убрать с должности помощника и жены Вишневского? В каждом комментарии прыгаете к нему в кровать. За своё кровное боретесь. Молодец, мущщинка!

14:17    
Очередной - "распил"? Даёшь - "распил"!...  
Вместо того, чтобы власть употребить?!...

14:14    
Много раз делались заявления высоких должностных лиц Питера о нехватке городских дворников, о необходимости приёма на эту работу дополнительно до 3-х тысяч человек, но при этом, вакансий для желающих - не было!

14:05    
Из года в год, независимо от личины губернатора, чиновники убедительно рапортовали о готовности города к зиме и даже устраивали "парады" спец.техники, но это никак не влияло на ситуации с не убираемым в Питере снегом. Куда "уходили" снегоуборочные агрегаты с "парадов" - "тайны века"?

13:34    
12-22,  12-45
Жалкая и беспомощная болтовня беззубых и немощных пикейных. Работайте, гои, как вам и положено, не отвлекайтесь. А как распорядиться деньгами мы и без вас хорошо знаем.

13:27    
Жены Вишневского надо снять с зарплаты помощника  в ЗАКСе и отправить эти деньги на уборку снега.

12:38    
15 минут от публикации. Проспал, провокатор. Долговато с мыслишками собирался.

12:34    
Паршивцы диванные, согласны, что город к следующей зиме готовить не надо???????????????????

Страница 1-ая (всего: 2) : 2 » 
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

17:47 СМИ: "Курятнички" Макарова в Солнечном арендуют связанные со спикером люди

17:35 "Красивый Петербург" изучил проблемы инвалидов, перемещающихся по городу

17:05 В Мурманской области возбудили дело о хищении у ФСИН 1,7 млн рублей

17:03 Беглов утвердил проект планировки первой очереди ВСД   1

16:38 СМИ: Начальника предвыборного штаба Собчак Игоря Малашенко нашли мертвым   4

16:37 Ведомства Петербурга создают внутренние антимонопольные органы

16:29 Лимонов замечает рост протестных настроений, но не видит лидера   1

15:54 Беглов хочет видеть больше молодых управленцев в органах власти Петербурга   4

15:27 СБУ возбудила дела против российских военных из-за инцидента в Керченском проливе   1

14:51 Чиновники Московского района не выполнили предписание УФАС

14:38 Горсуд постановил выпустить на свободу националиста и «повелителя муромских лесов» Дацика   3

14:12 Сбившего двоих людей на Невском автомобилиста арестовали на два месяца   4

13:53 Муниципал: Депутата МО Невский округ лишили полномочий из-за отсутствующей декларации о доходах

13:46 Недовольные качеством письменных ответов Беглова депутаты обратились в прокуратуру   10

13:31 Дмитриева просит КРТИ ответить ей по ситуации с "Метростроем"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.