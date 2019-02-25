Вишневский просит Беглова поправить бюджет весной ради закупки снегоуборочной техники

Депутат ЗакСа Борис Вишневский призвал врио губернатора Петербурга Алекcандра Беглова внести предложение о выделении дополнительных средств из городского бюджета на закупку снегоуборочной техники весной 2019 года, а не осенью.

В запросе Вишневский напомнил, что в ответе на его запрос Беглов говорил о необходимости закупить 1200 единиц техники и нанять 2500 рабочих для нее, и планируется сделать это при весенней корректировки бюджета Петербурга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Однако вице-губернатор Евгений Елин подтвердил, что Смольный решил отказаться от весенних бюджетных поправок, передает «Фонтанка.ру». Вишневский считает это решение ошибочным – по крайней мере, по части закупки уборочной техники.

По словам депутата, если дополнительные деньги выделят лишь в ноябре 2019 года, когда вступят в силу изменения к бюджету, то город просто не успеет закупить технику до того, как пойдет снег. «Иначе говоря, к следующей зиме город опять будет не готов. И она опять застанет городскую администрацию врасплох, если пойдет снег. Поскольку Санкт-Петербург расположен на 60-й параллели, снег пойдет с большой вероятностью», - подчеркнул Вишневский.

Парламентарий просит Беглова внести на рассмотрение ЗакСа корректировку в бюджет о выделении денег на закупку снегоуборочной техники не позднее апреля.

Ранее Вишневский возмутился планами Смольного скорректировать бюджет осенью, а не весной. «Во-первых, это означает, что г-н Беглов сообщил мне откровенную неправду. А во-вторых, это означает, что к следующей зиме город опять будет не готов - с точки зрения уборки», - подчеркнул тогда депутат.

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