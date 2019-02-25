«Открытая Россия» начала процедуру регистрации

Движение «Открытая Россия» 24 февраля провело учредительное собрание в Москве, начав процедуру своей официальной регистрации, сообщил ЗАКС.Ру председатель движения Андрей Пивоваров.

В собрании приняли участие представители 11 регионов России.

По словам Пивоварова, необходимость регистрации возникла из-за преследования активистов по статьям о деятельности иностранных нежелательных организаций.

- Законом не запрещены общественные организации, официально незарегистрированные в Минюсте. Но мы решили, что действовать при регистрации будет проще, - отметил председатель «Открытой России».

В дальнейшем движение планирует провести учредительные собрания более чем в 43 регионах страны, после чего учредители подадут в Минюст пакет необходимых документов.

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