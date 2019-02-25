18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:21

СК нашел сирийский след в теракте 2017-го года в петербургском метро

Террористический акт в петербургском метрополитене, совершенный смертником в апреле 2017-го года, задумали и срежиссировали на территории той части Сирии, которую контролирует местная оппозиция, пишет "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета. Лидером террористической ячейки был ныне разыскиваемый Интерполом киргиз Сирожидин Мухтаров.

"Сообщество Мухтарова имело своей целью осуществление террористической деятельности, в том числе против России и ее граждан. Одним из объектов для атак террористы выбрали метрополитен Санкт-Петербурга. По данным следствия, террористы изготовили три взрывных устройства, причем два из них — террорист-смертник Абкаржон Джалилов", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 3 апреля 2017-го года одно из упомянутых выше взрывных устройств убило 15 человек, включая самого террориста, на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Второе , найденное на "Площади Восстания" удалось оперативно обезвредить. Третье злоумышленники нигде заложить не успели, будучи своевременно настигнутыми силами ФСБ.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

18:55 Смольный оспорил в Верховном суде решение по делу об отлове бродячих собак

18:38 Шендерович: Быть врагом государства - нормально   1

18:28 Подведомственная Смольному дирекция закупает гербы с подсветкой

18:17 СМИ: Дочь Пескова стажируется в Европарламенте   1

18:07 Муниципал: В МО Пушкин по ошибке поздравили блокадницу с 850-летним юбилеем

17:47 СМИ: "Курятнички" Макарова в Солнечном арендуют связанные со спикером люди

17:35 "Красивый Петербург" изучил проблемы инвалидов, перемещающихся по городу   1

17:05 В Мурманской области возбудили дело о хищении у ФСИН 1,7 млн рублей

17:03 Беглов утвердил проект планировки первой очереди ВСД   2

16:38 СМИ: Начальника предвыборного штаба Собчак Игоря Малашенко нашли мертвым   5

16:37 Ведомства Петербурга создают внутренние антимонопольные органы

16:29 Лимонов замечает рост протестных настроений, но не видит лидера   1

15:54 Беглов хочет видеть больше молодых управленцев в органах власти Петербурга   4

15:27 СБУ возбудила дела против российских военных из-за инцидента в Керченском проливе   1

14:51 Чиновники Московского района не выполнили предписание УФАС

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.