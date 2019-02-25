СК нашел сирийский след в теракте 2017-го года в петербургском метро

Террористический акт в петербургском метрополитене, совершенный смертником в апреле 2017-го года, задумали и срежиссировали на территории той части Сирии, которую контролирует местная оппозиция, пишет "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета. Лидером террористической ячейки был ныне разыскиваемый Интерполом киргиз Сирожидин Мухтаров.

"Сообщество Мухтарова имело своей целью осуществление террористической деятельности, в том числе против России и ее граждан. Одним из объектов для атак террористы выбрали метрополитен Санкт-Петербурга. По данным следствия, террористы изготовили три взрывных устройства, причем два из них — террорист-смертник Абкаржон Джалилов", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 3 апреля 2017-го года одно из упомянутых выше взрывных устройств убило 15 человек, включая самого террориста, на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Второе , найденное на "Площади Восстания" удалось оперативно обезвредить. Третье злоумышленники нигде заложить не успели, будучи своевременно настигнутыми силами ФСБ.