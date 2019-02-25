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14:12

Сбившего двоих людей на Невском автомобилиста арестовали на два месяца

Мурад Касымов, в ночь на 24 февраля сбивший на BMW X6 насмерть двоих пешеходов на Невском проспекте и покалечивший еще троих человек, получил два месяца тюремного заключения. В следственном изоляторе он пробудет как минимум до 23 апреля, пишет "Интерфакс".

Следователь и прокурор согласились в том, что избранная мера пресечения обусловлена наличием у Касымова загранпаспорта и, соответственно, возможностью скрыться от правосудия.

"Ваша честь, я раскаиваюсь, сожалею и готов понести наказание", - произнес фигурант дела в зале суда в сопровождении переводчика.

Трагическое происшествие случилось, когда Касымов, по его собственному признанию, ехал из бара на Думской улице и пребывал в нетрезвом состоянии. Прав на вождение автомобиля его лишили еще в ноябре прошлого года.

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17:35   Игорь   dsdsdsdsdsds@mail.ru
Очередная обкурившаяся бородатая погань из "братского азербайджана".

17:26    
Какой страны этот "гражданин" ? Судя по фото в соцсети, он из РФ. На фото он с травматом. Имеет десятки нарушений . Куда смотрела "разрешиловка " ? Имеет дорогую машину. Не работает. По-русски не говорит. Слава сегодняшнему строю !

14:55   горожанин  
Не понял, а как же обязательный экзамен на знание русского языка?
...ах да, он же не трудовой мигрант. Не трудиться приехал сюда.

14:20    
Задавить никчемного торчка.

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