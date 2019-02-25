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14:38

Горсуд постановил выпустить на свободу националиста и «повелителя муромских лесов» Дацика

Городской суд Петербурга 25 февраля прекратил за истечением срока давности уголовное преследование праворадикала Вячеслава Дацика по статьям 139 (нарушение неприкосновенности жилища) и 116 (побои) УК РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В то же время по статье 213 (хулиганство) УК РФ националист уже отбыл положенный срок.

«Дацик подлежит освобождению из-под стражи в связи с отбытием наказания», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в мае 2016 года Дацик врывался в петербургские публичные дома и силой выгонял секс-работниц на улицу. Василеостровский районный суд 19 марта 2018 года назначил ему наказание в виде трех с половиной лет колонии строгого режима.

В 2000-е годы Дацик был известным бойцом смешанных единоборств, выступал под псевдонимом «Рыжий Тарзан». Примерно в то же время он начал сотрудничать с националистическими организациями. В 2007 году Дацик стал фигурантом дела о серии ограблений салонов сотовой связи. В интернет попала видеозапись его допроса, на которой Дацик называет себя «сыном Сварога» и «повелителем муромским лесов из рода серых псов». Суд назначил националисту лечение в психбольнице, из которой он убежал в 2010 году, сломав забор.

Дацик объявился в столице Норвегии Осло. Он пришел с пистолетом в руке в иммиграционный центр и попросил политического убежища. Националист заявил, что приплыл в Норвегию на весельной резиновой лодке. В марте 2011 года его депортировали в Россию. На родине праворадикалу предъявили новое обвинение о незаконном пересечении границы. В июне 2011 года арестант Дацик написал заявление на имя Владимира Путина с просьбой принять его в партию «Единая Россия».

Выйдя на свободу в марте 2016 года, он заявлял о желании участвовать в праймериз единороссов, но вскоре снова был задержан.    

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17:19    
16-19 Ну что вы хотите. Если есть комп, то самовыразиться как-то надо. Вот господин Рост и самовыразился.

16:19    
Какая насыщенная жизнь!!!  Ни в цирк, ни в кино ходить не надо! А тут сидишь и всякие тухлые глупости читаешь.

15:03   Рост   s3712@mail.ru
Его нужно выбрать  Лицом  России. Или, хотя бы,  Единой.

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